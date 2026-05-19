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    首頁 > 生活

    阿里山神木下婚禮20週年限量18對！ 搭乘全新列車「森里號」

    2026/05/19 14:35 記者黃宜靜／台北報導
    觀光署阿里山國家風景區管理處今天（19日）在華山1914文創園區光點華山電影館影像穿廊舉辦「2026神木下婚禮20週年暨回娘家記者會」。（記者黃宜靜攝）

    觀光署阿里山國家風景區管理處今天（19日）在華山1914文創園區光點華山電影館影像穿廊舉辦「2026神木下婚禮20週年暨回娘家記者會」。（記者黃宜靜攝）

    場場秒殺的「高山森林系婚禮」阿里山神木下婚禮今年邁入20週年，交通部觀光署表示，今年將於10月16至18日舉辦，今天中午起開放報名，限量18對，今年特別結合全新列車「森里號」，打造專屬婚禮列車，同時盛大推出「回娘家」慶典，邀請歷屆新人重返牛埔仔愛情大草原，共享幸福時光。

    觀光署阿里山國家風景區管理處今天（19日）在華山1914文創園區光點華山電影館影像穿廊舉辦「2026神木下婚禮20週年暨回娘家記者會」。今年度活動將以「幸福回家」為主軸，首度攜手農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處，讓新人搭乘將於9月上線的全新列車「森里號」。

    觀光署副署長黃勢芳表示，阿里山神木下婚禮是國際級活動，吸引來自10多國的民眾來台結婚，希望未來阿里山神木下婚禮不僅是活動，而是發展為一個產業鏈。

    觀光署指出，阿里山神木下婚禮20年來已累積399對新人參加；這次活動將開放18對新人報名，並於10月16日啟程，可搭乘預計9月上線的阿里山林業鐵路最新款列車「森里號」，新人們將隨著列車穿梭山林，緩緩行經奮起湖、二萬平車站，沉浸於光影流轉的自然景緻。

    觀光署續指，10月17日在阿里山森林遊樂區內舉辦婚禮主儀式，並於10月18日在牛埔仔愛情大草原舉辦全台唯一的新人回娘家盛典，規劃「大囍之日．幸福回家」主題活動，廣邀歷年參加婚禮的新人與家人齊聚。

    觀光署副署長黃勢芳表示，阿里山神木下婚禮是國際級活動，吸引來自10多國的民眾來台結婚，希望未來阿里山神木下婚禮不僅是活動，而是發展為一個產業鏈。（記者黃宜靜攝）

    觀光署副署長黃勢芳表示，阿里山神木下婚禮是國際級活動，吸引來自10多國的民眾來台結婚，希望未來阿里山神木下婚禮不僅是活動，而是發展為一個產業鏈。（記者黃宜靜攝）

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