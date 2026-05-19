醫美診所偷拍連環爆 新北議員李余典促推「隱私友善認證」標章

全國各地醫美診所偷拍連環爆，民進黨新北市議員李余典建議新北市府帶頭推動「隱私友善認證」標章制度。（記者黃政嘉攝）

全國各地醫美診所偷拍連環爆，民進黨新北市議員李余典今天在市政總質詢中，基於一般民眾不了解相關隱私法令，他建議市府帶頭做「隱私友善認證」標章制度，方便民眾一目瞭然，進店內安心消費；新北市長侯友宜認同是好意見，會再研議，他強調，最重要還是要市府不斷稽查。

新北市衛生局長陳潤秋表示，依照衛福部5月13日解釋，公共場所可以放監視器，但需告知註明，衛生局也積極要求，診間部分，它是可以放，但診所須要說明，而且要有同意書。

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李余典指出，醫美診所現在監視器隱私問題嚴重，相關隱私法令冗長，為方便民眾一看就知道診所的可信度，建議市府帶頭做所謂的「隱私友善認證」標章，讓沒有監視隱私問題的診所有個標章，標章代表市府的定期稽查制度與程序，像種約束，消費者能較安心。

侯友宜說，標章認證是好意見，不過還是要討論、研議一下，到底怎樣面對隱私，包括公平性、透明化，他說，標章有時還是防不勝防，就算貼了，業者是否真的會照規定做？最重要還是要市府不斷稽查。

民進黨新北市議員李余典（右）建議新北市府帶頭推動「隱私友善認證」，新北市長侯友宜（中）說會再研議。（記者黃政嘉攝）

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