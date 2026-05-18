銀髮女僕帶做點心 老人服務老人超有意思

縣府志工著女僕裝，帶著製作餐點。（老玩童樂齡協會提供）

台東縣老玩童樂齡協會豐谷關懷據點，今天充滿了歡笑與感動。由台東縣政府社會處「爺奶行動咖啡車」及新心好客關懷協會「足甘心剪趾及足部照護團隊」共同帶來的暖心服務，讓長者享受一場別開生面的頂級長照體驗，食物香氣與幸福感充斥現場。

活動在社會處志工們帶領長者們體驗手沖咖啡開始活動，許多長者首次研磨、沖泡咖啡，從一開始的陌生與好奇，到聞到咖啡香氣時露出的驚喜笑容，每個過程都充滿樂趣。志工們耐心教導，長者們則開心地學習。

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另一邊，鬆餅DIY中的長者隨著志工攪拌麵糊、倒入鬆餅機，空氣中瀰漫著甜甜奶香與咖啡香。剛出爐的鬆餅搭配現沖咖啡，讓長者們吃得津津有味，直呼「這真的是人生一大享受！」現場不時傳出歡笑聲，溫馨氣氛感染每一位參與者。

台東縣政府社會處社工賴宜妏表示，爺奶行動咖啡車希望透過下鄉服務，陪伴長者走出日常生活，接觸不同體驗，如果長輩們把泡咖啡和做鬆餅學起來，以後辦活動就不用擔心沒有專長，還可以變成自己的小才藝。

除了美食與咖啡體驗外，另一區的「足甘心剪趾及足部照護服務」由志工細心進行剪趾、清潔與足部護理。新心好客關懷協會執行長賴靜表示，協會成員多數是遠從國外嫁來台灣的新住民姊妹在協會帶領下投入公益服務，希望用自己的力量陪伴更多長者。

豐谷關懷據點長者們也紛紛表示，這樣的活動不只是享受，更是一種被陪伴、被關心的幸福感，希望未來還有更多機會，再次參加這樣有意義又充滿歡樂的活動。

縣府志工著女僕裝，帶著製作餐點。（老玩童樂齡協會提供）

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