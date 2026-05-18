苗縣華德福實驗教育推動案引焦慮 鍾東錦保證信德國小不會廢校及裁併

民進黨苗栗縣議員陳光軒質詢，縣內華德福實驗教育推動案引發家長焦慮，擔心信德國小廢校或被裁併。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府推動BOT華德福實驗教育可能進駐頭份市海岳山莊教育用地案，民進黨縣議員陳光軒今（18）日在縣議會定期大會中質詢，此案已引發家長焦慮，擔心鄰近的信德國小，是否會廢校或併入斗煥國小，影響學生的受教權，縣長鍾東錦保證信德國小不會退場，也不會被裁併。

頭份市海岳山莊開發案捐贈回饋2.43公頃教育用地，苗縣府推動BOT案，今年2月獲台中市私立磊川華德福實驗教育學校提具華德福教育機構BOT計畫構想書。縣府委託規畫促參前置作業，預計於7月底前政策公告，7月進行民間提出的可行性評估評選，10月公告最優申請人。

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陳光軒質詢指出，華德福教育推動案，已引發地方熱烈討論，地方及家長感到焦慮，鄰近的信德國小會不會因此而廢校，或併入斗煥國小，影響到學生的受教權，他並非反對華德福教育，而是希望縣府有相關配套措施，準備好後再推動。

鍾東錦答詢，信德公辦民營實驗教育，因故將於今年8月1日期滿，民間經營團隊將退場，信德屆期將改回縣立小學，目前教育方式不會改變，縣府也正積極尋找接手的企業，希望持續實驗教育。

鍾東錦指出，全案縣府正委託規畫促參前置作業，目前華德福實驗教育還沒有得標，華德福與信德、斗煥國小會有一定的區隔，經他了解信德、斗煥學區目前學童人數，鄰近的信德國小，併校的機會幾乎是零，也不會退場。

苗栗縣長鍾東錦回應保證，信德國小不會退場也不會併入斗煥國小。（記者張勳騰攝）

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