週一好天氣 橘紅雨彈午後轟雲高屏6縣市

未來一週降雨趨勢。週日、週一南投、雲嘉南高屏6縣市，慎防橘紅雨彈轟炸。（圖由氣象署提供）

未來一週好天氣！中央氣象署預報，明天（18日）週一至下週日各地多雲到晴、白天皆30度左右，中南部33至35度，南部近山區可達36度。不過明天週一偏東風環境下，迎風面東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨；午後南部地區、新竹以南山區也會有局部短暫陣雨，尤其南部山區有局部大雨發生。

氣象署預報員曾昭誠表示，明天天氣與今天類似，都是偏東風的環境，因此各地多雲到晴，僅東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、大台北山區也有零星降雨機會，午後南部地區、新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，尤其南部山區有局部大雨發生機率。另外，由於明天清晨到上午，受到海陸風符合關係，南部沿海也有零星短暫陣雨。

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曾昭誠說，週二、週三各地多雲到晴，轉為偏東南風環境，因此台東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北地區、宜蘭及各地山區有局部短暫雷陣雨。週四、週五北方鋒面稍微南方一點，但還沒接觸到台灣，因此各地多雲到晴，桃園以北地區、台東、恆春半島可能會有零星短暫陣雨，但降雨不會很多，午後中部以北、宜蘭、花蓮及各地山區有局部短暫雷陣雨。

曾昭誠指出，週六、下週日風向轉為西南風，各地轉為多雲環境，午後大台北地區、宜蘭、花蓮、中部山區有午後雷陣雨，尤其降雨會較集中在宜蘭與北部山區。

溫度部分，曾昭誠說，「未來一週溫度變化不大」，各地白天皆有30度左右，特別是中南部地區33至35度，南部近山區可達36度左右高溫，各地早晚22至25度。

未來一週氣溫趨勢。（圖由氣象署提供）

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