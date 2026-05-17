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    首頁 > 生活

    騎士停淡江大橋拍照被檢舉 回程又停車拍照警將開2罰單最高1.2萬元

    2026/05/17 16:41 記者吳仁捷／新北報導
    一名黃牌重機騎士，今天一早半小時內，在淡江大橋北上、南下快車道，兩度違規臨時停車拍照，蘆洲、淡水兩分局都依法開罰，最高共可開罰1.2萬元。圖為通車首日行車狀況。（記者吳仁捷攝）

    一名黃牌重機騎士，今天一早半小時內，在淡江大橋北上、南下快車道，兩度違規臨時停車拍照，蘆洲、淡水兩分局都依法開罰，最高共可開罰1.2萬元。圖為通車首日行車狀況。（記者吳仁捷攝）

    新北市淡江大橋通車迎來第一個周末，相關單位如臨大敵，其中一名黃牌重機騎士，今天一早被用路人發現，將車停在淡江大橋快車道路拍照，無獨有偶，當用路人下橋後，同樣取道淡江大橋回程時，發現同一名騎士又在南下快車道停車拍照，險象環生，新北市警蘆洲、淡水分局已通知淡江大橋橋管中心，調閱違規監視器，將對騎士祭出2張罰單，最高開罰6000元。

    蘆洲警分局今天上午6時許獲報，新北市八里區淡江大橋快車道往淡水北上路段，發現一輛黃牌重機車停在快車道路肩拍攝照片。警方獲報，聯繫公路局提供監視器畫面，將依道路交通管理處罰條例第33條第1項第8款，處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。

    無獨有偶，同一名駕駛人半小時後，又到淡江大橋南下車道再次違規停車拍照，屬於不同違規行為、分別處罰，新北市警察局蘆洲、淡水分局將分別聯繫公路局提供違規影像逕行舉發開罰。

    警方呼籲，淡江大橋屬快速道路範圍，用路人切勿為了拍風景美照而冒險違規，除造成自身及用路人安全疑慮，亦會讓荷包失血，公路局設有橋管中心24小時即時監控橋面路況，分局亦編排不定時巡邏加強查報取締違規及交通疏導。

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