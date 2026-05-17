桃園市橫埔、誠聖兩大社宅招標 橫埔段納空間共享青年宅

大園區「橫埔段」社宅，距離未來捷運綠線G18站僅約600公尺，鄰近國道2號及園林道路。（住都處提供）

位於桃園航空城內的大園區「橫埔段」社宅，以及蘆竹區「誠聖段」社宅，統包工程於近日上網公告招標，預計明年陸續動工、2030年完工，兩案戶數合計可提供近1800戶社宅，兩處社宅均鄰近捷運場站。

桃園市政府住宅發展及都市更新處表示，「橫埔段」社宅總發包經費約83.58億元，規劃955戶，預計明年開工，空間設計以傳統建築概念「埕」串聯，並設置公共托育中心及身心障礙者日間照顧設施，另有空間共享概念青年宅專區，盼透過共享客廳、廚房及洗衣空間，打造共融生活新模式。

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另，「誠聖段」社宅總發包經費約68.1億元，規劃790戶，同樣將於明年開工，設計核心聚焦於「綠色、低碳」，設有少年服務中心及身心障礙者社區居住據點，除串聯航空城整體交通路網，更結合周邊景觀規劃YouBike站點，打造低碳節能生活圈。

住都處表示，「橫埔段」社宅距離未來捷運綠線G18站僅約600公尺，鄰近國道2號及園林道路，「誠聖段」社宅則鄰近捷運機場線A11坑口站，距桃園國際機場僅約10分鐘車程，透過大眾運輸導向發展（TOD）策略，逐步落實站站都有家目標。

住都處長陳智仁表示，「誠聖段」已於本月11日公告招標，「橫埔段」預計於5月下旬上網，兩案基地都將取得「建築能效 1+」等多項標章，市府持續朝2030年完工1萬戶以上社宅目標前進。

大園區「橫埔段」社宅規劃955戶，除規劃公共托育中心及身心障礙者日間照顧設施，另有空間共享概念青年宅專區，此為模擬圖。（住都處提供）

大園區「橫埔段」社宅規劃955戶，除規劃公共托育中心及身心障礙者日間照顧設施，另有空間共享概念青年宅專區，此為模擬圖。（住都處提供）

蘆竹區「誠聖段」社宅鄰近捷運機場線A11坑口站，距桃園國際機場僅約10分鐘車程。（住都處提供）

蘆竹區「誠聖段」社宅規劃790戶，設計核心聚焦於「綠色、低碳」，設有少年服務中心及身心障礙者社區居住據點，圖為模擬圖。（住都處提供）

蘆竹區「誠聖段」社宅規劃790戶，設計核心聚焦於「綠色、低碳」，設有少年服務中心及身心障礙者社區居住據點，圖為模擬圖。（住都處提供）

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