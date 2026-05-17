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    首頁 > 生活

    新北九份聖明宮媽祖今遶境 部分路段交管至傍晚5時

    2026/05/17 09:45 記者俞肇福、吳昇儒／新北報導
    新北市瑞芳區「九份聖明宮媽祖遶境活動」今天（17日）舉行，瑞芳警分局出動警力與義交協助交通管制，避免交通壅塞。（瑞芳警分局提供）

    新北市瑞芳區「九份聖明宮媽祖遶境活動」今天（17日）舉行，瑞芳警分局出動警力與義交協助交通管制，避免交通壅塞。（瑞芳警分局提供）

    新北市瑞芳區「九份聖明宮媽祖遶境活動」今天（17日）舉行，吸引大批信眾及遊客參與。為為了維護遶境活動順利進行及周邊交通秩序，今天上午7時起至17時止，配合媽祖遶境行進動線，實施交通管制，除接駁公車、當地居民及其餘車輛將視現場狀況進行管制，只出不進，提醒民眾提早規劃行程，並多加利用大眾運輸工具前往。

    遶境活動預計於上午9時30分自九份聖明宮起駕，沿崙頂路、102線、基山街、豎崎路等九份主要道路及老街周邊遶行，沿線部分路段將視現場狀況實施交通管制及人車疏導。

    媽祖遶境活動期間，將動員各單位警力於九份老街、102線沿線、七番坑、水湳洞及勸濟堂等重要路口編排崗哨與機動小組，加強交通疏導及安全維護，避免人車壅塞情形發生。

    另外，因九份地區道路狹窄，活動期間部分路段將實施車流管制，除接駁公車、當地居民及其餘車輛將視現場狀況進行管制，只出不進，提醒民眾提早規劃行程，並多加利用大眾運輸工具前往。

    新北市瑞芳區「九份聖明宮媽祖遶境活動」今天（17日）舉行，瑞芳警分局出動警力與義交協助交通管制，避免交通壅塞。（瑞芳警分局提供）

    新北市瑞芳區「九份聖明宮媽祖遶境活動」今天（17日）舉行，瑞芳警分局出動警力與義交協助交通管制，避免交通壅塞。（瑞芳警分局提供）

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