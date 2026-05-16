桃園市原民館「神靈居所：神聖地誌學」特展 8藝術家展現文化韌性

原民館「神靈居所：神聖地誌學」特展展出李瓊蝶的「原鄉不在地表-野菜移植計畫」，將野菜「種」在衣服上，象徵著族人在異地重新連結、集體扎根的精神。（記者謝武雄攝）

桃園市原住民族發展基金舉辦「神靈居所：神聖地誌學」特展，展出李瓊蝶等8位藝術家創作，即日起到8月30日在桃園市原住民族文化會館展出，今天舉行開幕茶會，策展人徐文瑞說，「神聖地誌學」將古老的祖靈記憶與部落神話重新「繪測」於當代社會中，透過藝術家的創作，在都市中建構出一套屬於族人的靈性地圖與精神家園。

展出的8位藝術家各具特色，李瓊蝶的「原鄉不在地表-野菜移植計畫」將野菜「種」在衣服上，象徵著族人在異地重新連結、集體扎根的精神。張恩滿「笆札筏的大洪水」，將排灣族古老神話以刺繡方式展現於作品。

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王秀茹「我家旁邊有小溪後面有山坡」則是從藝術家自身成長經驗出發，描繪出兒時記憶，形成一種非正式環境地圖。安力．給怒的「林中殘影」則是融入泰雅族傳統語彙。

徐文瑞說明，特展核心立基於學術前衛的「韌生哲學」與「神聖地誌學」，其中「韌生哲學」並非僅僅是為了求生的被動忍耐，而是一種結合「韌性」與「生命延續」的主動現身，強調原民文化是在現代生活中不斷轉化、拒絕消失的生命力，「這次集結8位橫跨不同領域的藝術家，進行一場有意義的跨界實驗，是族人在都市離散中重拾文化主權的關鍵契機。

桃園市政府原住民族行政局長Panay Mulu說，桃園已是9萬1千名族人的第二故鄉，市府與基金會將持續深化服務，讓這份超脫地域的精神連結與原民文化，成為桃園最獨特的城市韌性。

張恩滿「笆札筏的大洪水」將排灣族古老神話以刺繡方式展現於作品。（記者謝武雄攝）

安力．給怒的「林中殘影」融入泰雅族傳統語彙。（記者謝武雄攝）

王秀茹「我家旁邊有小溪後面有山坡」從藝術家自身成長經驗出發，描繪出兒時記憶，形成一種非正式環境地圖。（記者謝武雄攝）

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