會考國文寫作測驗 引導學生賦予事物新價值

國中教育會考最後一節考國文寫作測驗，教育部國教輔導團老師說明，今年以「賦予事物新面貌」為核心主題。（記者林曉雲攝）

國中教育會考今（16日）最後一節國文寫作測驗，今年以「賦予事物新面貌」為核心主題，引導學生從生活經驗出發，思考如何透過創意、觀察與改變，讓原本習以為常的事物，產生新的價值與意義。教育部國教輔導團教師認為，命題生活化，兼具創意發想與實踐反思。

教育部政次張廖萬堅主持說明會，苗栗縣造橋國中校長林孟君說明，寫作測驗提供3則情境範例作為引導，包括園遊會以「以物換物」取代金錢交易、將老舊糖廠磚牆改造成特色杯墊，以及將盛產香蕉製成新產品等，藉此讓學生理解，日常生活中許多事物只要透過巧思、創新或重新組合，都可能展現新的用途與價值。

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嘉義縣東石國中教師李育靜表示，題目並非單純要求學生描寫創意，而是希望學生結合個人經驗與觀察，思考「如何改變」、「為何改變」，以及改變後帶來的感受與收穫，學生不只要具備敘事能力，也必須展現觀察力、聯想力與反思能力。

林孟君進一步表示，今年強調「觀察與感受力」，透過3則情境示例，提供學生思考和感受，引導學生回想生活中有哪些事物能因改變而產生新意，並藉由聯想、創意與重新詮釋，賦予事物新的生命，學生若能從自身經驗出發，例如校園生活、家庭經驗、地方文化或社會觀察切入，比較容易寫出具有真實感與層次的內容。

李育靜表示，寫作題重視「改變與實踐力」，命題方向不只是停留在想像，而是希望學生能具體說明改變的方法、過程與成果，例如如何將原本不起眼或被忽略的事物，重新設計、重新使用，甚至轉化為具有價值的新事物，並進一步說明自己在過程中的體會與成長。

林孟君表示，學生可以從環保永續、地方創生、人際互動、校園經驗到個人成長等不同角度切入，不用訂題，也未限制文體，且沒有標準答案，重點不在於「寫什麼」，而在於是否能透過具體例子、完整脈絡與真實感受，展現自己的思考深度與創意。

林孟君指出，命題呼應新課綱核心素養中「運用國語文表情達意」的能力，希望學生不只是作文技巧成熟，更能透過文字表達觀點、解決問題並展現自我，考生要從事件走到心裡，用文字敘述自己的改變。李育靜也說，寫作任務要求明確，要考生書寫個人從改變到成長，再擴及利他的部分，題目應該是不難寫。

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