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    首頁 > 生活

    檳榔葉鞘變身包包、藝術擺飾 嘉義中埔工藝師化廢棄物為神物

    2026/05/16 19:12 記者王善嬿／嘉義報導
    廖永權（左）、葉芷安（右）展出超過150件檳榔葉鞘創作藝品。（記者王善嬿攝）

    廖永權（左）、葉芷安（右）展出超過150件檳榔葉鞘創作藝品。（記者王善嬿攝）

    檳榔是嘉義縣中埔鄉重要產業之一，檳榔園隨處可見的檳榔葉鞘，以往被當成農業廢棄物丟棄，工藝師廖永權、葉芷安巧手加上巧思，將檳榔葉鞘變身為實用兼具藝術感的包包、藝術擺飾，即日起到5月26日在中埔嘉檳文化館展出。

    「檳榔葉鞘大變身」創作展今天上午開幕，廖永權、葉芷安和與會親友、來賓分享創作理念。廖永權說，從小在中埔長大，曾離鄉北上發展，美術系畢業，曾做冰雕等設計，返鄉後從事工藝創作；早年中埔種植大量的檳榔樹，檳榔成熟後檳榔葉掉滿地，無意間發現，小時候拿來玩的檳榔葉鞘每張都有不同紋理，從2022年起，與葉芷安蒐集檳榔園中掉落、廢棄檳榔葉鞘，用剪刀等工具徒手製作成家庭用品、包包或藝術擺飾。

    葉芷安說，創作過程多由她到檳榔園撿檳榔葉鞘，經清理、壓平處理，再交給廖永權趁著葉子還柔軟、沒有硬化前剪裁創作，設計、彩繪製作成品。

    「檳榔葉鞘大變身」創作展，展出檳榔葉鞘製作的包包、扇子、置物盒、龍鳳造型藝術擺飾等約150件。中埔鄉公所說，廖永權、葉芷安的創意巧思，利用葉鞘天然紋理與質地，轉化為兼具美感與實用性的工藝作品，2人還深入中埔村、頂埔村、石硦村等村落教學推廣，帶在地居民參與創作，從實作過程中認識素材特性與再生理念，結合地方產業、文化創意並實踐環境永續。

    被視為廢棄物的檳榔葉鞘，經工藝師巧手化身為精美的藝術展品。（記者王善嬿攝）

    被視為廢棄物的檳榔葉鞘，經工藝師巧手化身為精美的藝術展品。（記者王善嬿攝）

    工藝師廖永權用檳榔葉鞘手工製成龍鳳藝術作品。（記者王善嬿攝）

    工藝師廖永權用檳榔葉鞘手工製成龍鳳藝術作品。（記者王善嬿攝）

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