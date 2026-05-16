「高雄熊」生日派對 日本熊本熊隔空獻上祝福

觀光局長高閔琳（左）陪高雄熊過生日。（觀光局提供）

超人氣城市觀光大使「高雄熊」，今（16日）於高雄捷運中央公園站舉辦粉絲同樂慶生會，吸引大批「熊寶」粉絲與親子家庭熱情參與，高雄熊最佳麻吉、日本知名吉祥物「熊本熊」也跨海獻上祝福，現場氣氛溫馨歡樂。

高雄市觀光局長高閔琳表示，高雄熊不僅是城市觀光IP，更是傳遞高雄溫暖與幸福感的重要角色；今年高雄熊生日派對除帶來精彩舞台演出與粉絲互動外，高雄熊也正式宣示啟動「暖心抱抱計畫」，未來將走進社福機構與關懷據點，目標完成1千個溫暖擁抱，把愛與歡樂分享給更多孩子。

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粉絲同樂慶生會由高雄熊與五福國小學生同台熱舞開場，炒熱現場氣氛，緊接登場的「高雄熊魔術首秀」更成為全場最大亮點，高雄熊化身「萌幻魔法師」，與專業魔術師聯手演出驚喜橋段，逗趣互動演出讓現場掌聲不斷。

高雄熊最佳麻吉、日本超人氣吉祥物「熊本熊」，特別錄製生日祝福影片跨海獻上祝福，讓現場粉絲直呼感動。今天的生日派對活動也特別邀請現場5月壽星的熊寶，一同切蛋糕、歡唱生日快樂歌，打造溫馨難忘的生日回憶。

觀光局指出，今天現場特別設置「高雄熊商品展示區」，推出多款最新限定周邊商品，包括野餐墊、造型文具組、銀色曬娃包、昭和復古風格便當袋、貓狗寵物領巾等生活小物及療癒系收藏商品，吸引大批粉絲詢問與拍照。更同步推出限量66組「高雄熊生日禮包」，線上開賣後迅速秒殺，展現高雄熊超高人氣。

觀光局強調，高雄熊近年持續深化城市IP品牌經營，除推出全新視覺形象與3D動畫內容，更於高雄國際級觀光景點左營蓮池潭龍虎塔旁，設立首家「高雄熊IP旗艦主題商店」，串聯觀光景點與IP經濟話題。

高雄熊商品展示區。（觀光局提供）

「高雄熊」粉絲同樂慶生會，吸引大批「熊寶」粉絲與親子家庭熱情參與。（觀光局提供）

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