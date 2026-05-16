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    首頁 > 生活

    台南玉井飆37度高溫！ 遊客芒果冰當午餐吃

    2026/05/16 15:25 記者吳俊鋒／台南報導
    天氣炎熱，玉井老街巨無霸份量的「家庭號」芒果冰，大受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

    天氣炎熱，玉井老街巨無霸份量的「家庭號」芒果冰，大受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

    國中教育會考今天登場，台南山區艷陽高照，有「芒果故鄉」之稱的玉井，測得氣溫最高，一度飆逾37度，彷彿來到炎夏，遊客湧入中正老街商圈，狂呷芒果冰消暑，有的甚至熱到沒食慾，只想來個清涼，三五好友索性叫1碗6人份的「家庭號」，直接當午餐吃，巨無霸的份量，大快朵頤。

    根據中央氣象署的測站資料，今天國內的高溫排行，榜首為台南的玉井區，近午時飆至37.1度，已經炎熱如盛夏，雖然烈日當空，遊客仍絡繹不絕，大啖全新產季的鮮果芒果冰，直呼過癮。

    因應芒果採收期即將到來，玉井區農會的熱情小子冰館也開始全面營業，搶攻商機，推出「金煌」為主的鮮果剉冰、雪花冰，以及系列的加工產品，由於目前產量仍有限，不惜成本，以每台斤逾百元的價格進貨，美味上市，滿足饕客味蕾。

    玉井老街知名的「有間冰舖」，也全面推出鮮果芒果冰，平常已吸引各地遊客造訪，週休假日更是門庭若市，店家主打深受歡迎的「愛文」，並以金煌為輔，進貨價格同樣不便宜，上級品每斤高達120元。

    業者簡瑞男說，雖然目前貴了點，但糖測都超過15度，品質不錯，因此仍全力進貨，希望讓民眾吃到最香甜的鮮果芒果冰；今年可能是平均溫度略高，加上現階段國旅頗夯，比起以往同期，遊客增加約3成。

    簡瑞男提到，有些遊客因為太熱了，不想用主餐，4人份的大碗「無雙」，甚至是家庭號，都點來一起共享，直接芒果冰吃飽。

    玉井近午時測得37.1度，為今日國內最高溫。（記者吳俊鋒攝）

    玉井近午時測得37.1度，為今日國內最高溫。（記者吳俊鋒攝）

    玉井老街名店「有間冰舖」遊客湧至，大啖鮮果芒果冰。（記者吳俊鋒攝）

    玉井老街名店「有間冰舖」遊客湧至，大啖鮮果芒果冰。（記者吳俊鋒攝）

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