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    首頁 > 生活

    高雄大型徵才吸引641人求職 媒合率逾5成

    2026/05/16 15:22 記者黃良傑／高雄報導
    高雄大型徵才吸引641人求職，媒合率逾五成。（高市勞工局提供）

    高雄大型徵才吸引641人求職，媒合率逾五成。（高市勞工局提供）

    高雄市勞工局於今（16）日在福誠高中舉辦「薪動高雄 職得幸福」大型徵才活動，邀集44家廠商，包括鴻海、光寶科、台郡等知名廠，提供各類型的工作機會，經統計共有641人次投遞履歷，初步媒合率52.8%。

    勞工局表示，此次徵才活動橫跨半導體、智慧綠能、電動車及餐飲零售等多元產業，網羅從研發工程師到內外場服務人員等各式職缺，其中包括鴻海精密、台郡科技、長興材料及廣運機械等大廠，釋出電動車、FAE工程師及研究員等高薪職缺，月薪最高上看6.5萬元。

    包括華泰電子、承億酒店及統一超商等知名企業，也提供許多職缺與各項員工福利措施，希望能吸引求職者的青睞。

    勞工局為協助求職者掌握職涯規劃與就業契機，現場特別設置「CPAS職業適性診斷專區」，由專業職涯諮詢師提供測評分析及履歷健檢服務，協助求職者釐清優勢、提升錄取率，另也結合勞動部「有心友善職場」揭示的資訊，呈現徵才廠商相關的友善福利制度，希望能進一步幫助市民朋友精準找到好工作。

    勞工局長江健興率領服務團隊也來到活動現場，為求職朋友與徵才廠商加油打氣，並呼籲事業單位主動優化職場環境，不僅有助於吸引優秀人才，更能降低人員流動率，提升整體競爭力，形成勞資雙贏的良性循環。

    勞工局並預告下一場現場活動，將於6月13日（六）上午9時至12時在「岡山農工」活動中心舉辦，各家廠商已陸續開出工作職缺登記徵才，詳細活動訊息，敬請鎖定勞工局訓練就業中心網站查詢。

    高雄大型徵才吸引641人求職媒合率逾五成。（高市勞工局提供）

    高雄大型徵才吸引641人求職媒合率逾五成。（高市勞工局提供）

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