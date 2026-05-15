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    首頁 > 生活

    美示警「超級聖嬰」機率大增 氣象署：夏季開始發展

    2026/05/15 14:59 記者吳亮儀／台北報導
    氣象署今天同步公布未來聖嬰展望。（氣象署提供）

    氣象署今天同步公布未來聖嬰展望。（氣象署提供）

    美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）氣候預測中心最新預測，聖嬰現象正在太平洋中形成，而且速度比預期更快，秋季或冬季發展成歷史級強度、也就是罕見「超級聖嬰」的機率增加。

    我中央氣象署也在今天（15日）公布「聖嬰展望」（ENSO OUTLOOK），模式預測，目前熱帶太平洋海溫持續上升，預期熱帶海氣有朝聖嬰狀態發展的趨勢；模式多數系集成員預測聖嬰現象可能於夏季期間發展，並持續至秋季。

    氣象署指出，近期熱帶海溫普遍偏暖，僅西太平洋海溫略偏冷。南美沿岸、北美加州外海偏暖海溫有持續增強且擴大的趨勢，相較於赤道中東太平洋，近赤道東太平洋及國際換日線附近的暖海溫距平更為顯著。

    而熱帶太平洋東經180度以西低層西風距平顯著、對流活躍，對流抑制區移往赤道東太平洋，海洋大陸至菲律賓海一帶的對流也明顯受到抑制，顯示出熱帶海氣有逐步朝聖嬰現象發展的跡象。

    氣象專家指出，聖嬰現象若在秋季發展，今年強颱、秋颱、暖冬的機率會大幅提高。當聖嬰現象發生的時候，太平洋上颱風生成的位置會偏東邊、偏南邊，這樣當熱帶擾動生成颱風後，因為距離台灣較遠，一路沿著太平洋環境駛流朝導引，萬一颱風影響到台灣時，大部分會是強颱，比率提高很多。

    另外，當聖嬰現象發生的時候，秋天颱風也會增多，不只強颱、秋颱也很明顯，所以今年秋天的時候要特別注意，若在西北太平洋和南海形成的颱風，就有可能為台灣帶來影響和傷害。

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