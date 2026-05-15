少子化成國安級課題！幼教團體籲推動有感政策 降低育兒壓力

包括中華民國幼教聯合總會、中華幼兒教育協會、中華國際幼兒文教總會及中華民國兒童教保聯合總會等全國幼教及教保團體，今天共同站出來，呼籲政府推動有感政策，全面降低育兒壓力。（記者林曉雲攝）

面對台灣少子化問題持續惡化，全國幼教團體今（15）日聯合發聲，呼籲政府提出真正「有感」的家庭支持政策。中華民國幼教聯合總會總會長葉若蕎指出，許多年輕家庭並非不想生，而是在高房價、高物價與高育兒成本壓力下，陷入「不敢生、養不起、看不到未來」的焦慮，根據最新家長調查，超過5成家長表達，如果政府支持到位，願意再生一胎，顯示少子化並非沒有解方，而是政府是否真正提出有效政策。

包括中華民國幼教聯合總會、中華幼兒教育協會、中華國際幼兒文教總會及中華民國兒童教保聯合總會等全國幼教及教保團體，今天共同站出來，從第一線教育與育兒現場角度提出建言，強調支持家長、呵護孩子，才能真正守護國家未來。

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幼教團體呼籲政府應提高育兒津貼，逐步提升至每月1萬5000元，並落實「補助平權」，讓補助真正跟著孩子走，不因家長選擇不同托育或教育方式而出現差別待遇。葉若蕎表示，無論何種育兒模式，都應獲得公平支持，應將育兒選擇權還給家庭。

葉若蕎表示，近年高房價、高物價及托育教育成本持續攀升，讓年輕家庭承受沉重壓力。第一線教育與教保人員長期陪伴孩子成長，也最能感受到家庭焦慮，因此呼籲政府不能再以零碎補助因應少子化，而應建立完整且長期的家庭支持制度。

幼教團體也支持全國家長團體提出「育兒券」構想，希望育兒支持能真正回到家庭與孩子身上，而不是侷限於單一制度或特定托育形式。團體認為，真正的育兒支持，應讓家庭依孩子需求，自由選擇最適合的照顧方式。

此外，幼教界也呼籲政府打造更友善的育兒環境與職場，包括改善人行道、公共空間與親子設施，並推動彈性工時與延伸育兒支持措施，避免育兒成為家庭與工作之間的「二選一」。

幼教團體強調，少子化已不是單一家庭問題，而是整個國家未來的重要課題，呼籲政府借鏡韓國近年將少子化提升為「國家生存戰略」的做法，成立跨部會人口政策專責機構，整合教育、托育、住宅、勞動、交通及社福等資源，從補助思維走向全方位家庭支持戰略。

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