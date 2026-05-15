國家儲能系統檢測中心冒煙真相 經濟部：模擬電池熱失控情境

經濟部標準檢驗局所屬位在苗栗縣銅鑼科學園區的「國家儲能系統檢測中心」，昨（14）下午1點多冒出濃煙，消防人車前往協助。（民眾提供）

經濟部標準檢驗局所屬位在苗栗縣銅鑼科學園區的「國家儲能系統檢測中心」，昨（14）下午1點多冒出濃煙，消防人車前往協助。對此，經濟部標準檢驗局說明，昨天是模擬電池熱失控情境，作為後續儲能產品消防安全設計及風險管理，相關設備未受損，檢測中心仍可持續提供檢測服務。

經濟部標準檢驗局發布說明，表示昨天是針對業者送測電池機櫃樣品進行燃燒測試，燃燒後產生濃煙為大型燃燒測試可能發生之現象，執行前已通知消防單位，並依標準作業程序啟動安全監控及排煙處置機制，現場並無人員受傷，相關設備亦未受損，檢測中心仍可持續提供檢測服務。

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經濟部標準局表示，國家儲能系統檢測中心是辦理儲能系統及相關電池產品安全測試之專業試驗室。此次是依據國家標準執行大型燃燒安全測試，測試目的在於模擬電池熱失控情境，強制讓電池進入熱失控狀態，觀察其失控後之燃燒火勢及發煙情形，並進一步轉換為相關科學數據與參數，作為後續儲能產品消防安全設計及風險管理的重要依據。

標準局強調，該項試驗係於專用燃燒試驗室內進行，試驗室牆體厚度達50公分，並具備完整防火安全設計；測試時亦模擬實際儲能貨櫃裝置情境，於樣品周遭加裝耐燃石膏板進行防護，此次事件未對試驗設備造成損害，檢測中心功能及後續檢測服務均不受影響。

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