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    首頁 > 生活

    父母房地過戶給兒女 「1妙招」防被偷賣比扣權狀有效

    2026/05/15 08:37 記者陳鳳麗／南投報導
    不動產被偷偷抵押貸款或賣掉，可以到地政事務所臨櫃申請「地籍異動即時通」。此為到地政所申報業務的示意照。（草屯地政事務所提供）

    不動產被偷偷抵押貸款或賣掉，可以到地政事務所臨櫃申請「地籍異動即時通」。此為到地政所申報業務的示意照。（草屯地政事務所提供）

    有長輩把房地產過戶給兒女，會先扣下所有權狀防止其偷賣或抵押貸款，但防不勝防兒女卻謊報遺失申請補發，草屯地政事務所建議，過戶前先辦理「地籍異動即時通」，只要房地財產有買賣、抵押、辦遺失補發，都會手機簡訊、電子郵件通知，如同「保全警報器」，比扣住所有權狀還保險。

    草屯地政事務所指出，南投縣仍有觀念傳統的長輩，先把房地過戶給兒女，但會把房地所有權狀扣留，殊不知孩子悄悄的申請所有權狀遺失補發，地政所雖會公告一個月才補發，但長輩根本不會知道有此公告，過去有多位長輩都是房地被抵押貸款或賣掉才知道。

    草屯地政事務所建議，有房地的民眾可以申請「地籍異動即時通」，當名下不動產被申請買賣、設定抵押、贈與、信託、書狀補給、查封等異動時，系統會主動透過手機簡訊或電子郵件通知，保障個人的產權安全。

    「地籍異動即時通」申請方式分臨櫃辦理和線上申請兩種，「臨櫃辦理」只要本人帶身分證到地政事務所申請，「線上申請」則以自然人憑證到內政部的「數位櫃檯」申請，一次可設定2支手機門號和2個電子郵件，有異動時均會收到通知。

    草屯地政所說，為了方便民眾申辦，該所也提供現場收件服務，只要社區、公司行號、機關團體，一次有10人申辦，該所就會到現場收件。

    草屯地政事務所最近剛到中原里清景社區進行現場收件服務，並向社區居民宣導各種確保權益和防詐撇步。（草屯地政事務所提供）

    草屯地政事務所最近剛到中原里清景社區進行現場收件服務，並向社區居民宣導各種確保權益和防詐撇步。（草屯地政事務所提供）

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