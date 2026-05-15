潮州土狗任屏東反檳大使 「五十摳A檳榔嘴紅紅」影片超洗腦爆紅

拒檳Rap從接洽、作詞、作曲到影片拍攝，於1個月內完成。（圖由「潮州土狗」提供）

「五十摳A檳榔嘴紅紅！」屏東縣政府衛生局推出拒檳新招，邀請屏東囝仔潮州土狗擔任「反檳大使」，用嘻哈音樂配上超洗腦旋律，把「拒檳」的觀念唱進大家腦袋裡，影片近日曝光，在社群平台Threads爆紅。

屏東縣長周春米近日也在臉書以「五十摳A檳榔嘴紅紅！屏東用Rap衛教給你聽」為題，介紹這項拒檳新招，周春米說，〈50元的檳榔〉大家一定都聽過吧？ 這次直接變成DISS50元的檳榔，今年屏東縣政府衛生局特別邀請屏東囝仔潮州土狗擔任「反檳大使」，嘻哈音樂配上超洗腦旋律，潮州土狗用年輕人最熟悉、最在地、最潮的方式，把「拒檳」觀念唱進大家腦袋裡！。

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屏東縣府衛生局表示，檳榔防治觀念應從小做起，為打入青少年社群強化健康識能，於是邀請在青少年具高知名度、且出生屏東在地來義鄉的藝人潮州土狗，協助拍攝拒檳宣導影片，希望用音樂與創意拉近與年輕世代的距離，除了提升宣導效益與觸及率，也能思考自身生活習慣與健康選擇。

衛生局指出，歌詞內容發想因潮州土狗曾創作〈50元的檳榔〉歌曲，與拒檳議題具有一定連結，此次以「反轉創意」的概念，請他重新詮釋「拒檳」態度，透過年輕人熟悉的饒舌文化與短影音方式，結合拒檳理念與年輕流行元素，把健康觀念用更貼近生活的方式傳達散播。從接洽、作詞、作曲到影片拍攝，於1個月內完成。

依據2022年衛生福利部及口腔健康司統計，屏東縣18歲以上人口嚼檳榔比率，男性「最近六個月內曾嚼食檳榔」約佔 14.9%；女性部分，現嚼率約佔 2.5%。

從2024至今（2026）年5月13日止，屏東縣口腔癌篩檢人數共36158人，發現口腔癌前病變290人、確診口腔癌133人。衛生局將持續推動口腔癌防治與拒檳宣導工作，並結合醫療院所與社區篩檢、衛教及社區推廣等多元方式，提升民眾對口腔健康的重視。

檳榔防治觀念應從小做起，為打入青少年社群強化健康識能，衛生局邀請在青少年具高知名度、出生屏東來義鄉的藝人潮州土狗，協助拍攝拒檳宣導影片。（圖由「潮州土狗」提供）

因潮州土狗曾創作〈50元的檳榔〉歌曲，與拒檳議題具有一定連結，衛生局此次以「反轉創意」的概念，邀請他重新詮釋「拒檳」態度。（圖由「潮州土狗」提供）

屏東縣府衛生局邀請屏東囝仔「潮州土狗」擔任拒檳大使，為青少年創作專屬的拒檳Rap。（圖由「潮州土狗」提供）

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