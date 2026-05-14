嘉市2座寵物公園無遮陽等5大缺失 顏翎熹提案建議設維護資訊平台

市議員顏翎熹今質詢市府，東、西區寵物公園有設施維護管理不佳、遮陽等硬體配置欠缺問題。（顏翎熹服務處提供）

嘉義市議員顏翎熹今在議會總質詢提到，嘉義市政府在東、西區設置各1座寵物公園，然而有硬體配置欠缺、空間規畫不完整、周邊水域優養化、維護資訊不透明等5大缺失，尤其近來氣溫炎熱，公園沒有遮陽，且照明不足也恐讓飼主忽略處理犬隻糞尿，影響環境整潔，提案建議市府設維護資訊平台等措施改善。

市府建設處長羅資政表示，西區寵物公園位於北香湖公園內，北香湖公園正規劃整建，將一併檢討規劃；草地有定期清潔、割除，寵物公園環境將持續加強管理及補植。

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顏翎熹表示，東、西區寵物公園草地有的地方有草、有的地方光禿禿，民眾還反映有排泄物異味，遮陽不足，西區夜間沒有照明有安全隱患；西區旁有畸零地未整合、動線受阻；周邊水溝等水域有優養化情形，恐造成蚊蟲孳生、影響犬隻與市民健康；消毒除蟲的頻率不透明，讓市民有寄生蟲感染疑慮。

顏翎熹提議，透過升級硬體設施並整合空間，跨局處整治水域並進行病媒防治，建立維護資訊公開平台，以及訂定標準化的巡檢考核制度等措施改善。

建設處會後回應，寵物公園為飼主與毛小孩重要的活動空間，良好的環境品質有賴管理單位與使用民眾共同維護。已要求清潔廠商提高巡檢與清潔頻率，定期清除寵物排泄物，夏季加強地坪沖洗及環境消毒作業。

建設處說，將加強垃圾桶清運、寵物便袋補充，適時提供洗手乳或肥皂；場地設施方面，定期檢視排水系統功能，持續辦理草皮修剪、植栽養護及裸露地補植等作業；透過現場告示牌、社群媒體等多元宣導飼主共同維護公共環境整潔，配合定期巡查及勸導機制。如發現環境髒亂、設施損壞或異味等，民眾可打1999即時通報，管理單位將儘速派員處理。

西區寵物公園後方水溝有優養化情形。（顏翎熹服務處提供）

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