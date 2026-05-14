國1增設五堵北匝道 可行性評估送交通部審議

國一基隆五堵交流道尖峰時間經常壅塞。（記者盧賢秀攝）

國道1號高速公路五堵交流道在下班尖峰時間壅塞，甚至回堵到主線。基隆市政府爭取增設五堵北上出口匝道，市府已經完成可行性報告，送交通部高工局審議。若一切順利，工期僅需16個月，可有效解決五堵交流道塞車的狀況。

五堵交流道是基隆百福社區通往國道一的主連絡道，下班時段車流在下交流道後，左轉千祥橋往六堵及百福社區，市府2023年就爭取在五堵交流道增設北上出口匝道，預計在尖峰時間可以分散五堵交流道近4成的車流，通勤族下班可早點回家。

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市議員張耿輝、鄭文婷等人要求市府交通處說明五堵交流道增設北出口匝道的進度與配套。交通處長陳耀川表示，目前可行性報告已經完成，並送高公局審議，規劃是從五堵交流道北出匝道新增集散道路銜接到百福公園前的實踐路，長度380公尺，預估可以在尖峰時間疏散38％到40％的車流，總經費約9.97億元。交通部審議後16個月就可完工。

鄭文婷也要求市府在五堵北出匝道的配套方案，能夠考量基捷相關站點，如百福站、五堵站的配套，讓未來的市區交通能夠更順暢。

另外，由於國道高速公路汐止段的拓寬案已經獲行政院核定，預計工期7.25年，總預算17.26億元，配合解決國道1號汐止段的交通瓶頸問題。

張耿輝表示，配合基隆捷運將規劃在北五堵附近推動科技園區，他建議市府能夠爭取讓中山高速公路的汐止五股段高架段能夠延伸到五堵交流道，為未來的科技園區解決的交通問題。

基隆市政府爭取國一五堵交流道增設北上出口匝道的規劃圖。（市府交通處提供）

國一五堵交流道增設北上出口匝道將銜接到百福公園。（記者盧賢秀攝）

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