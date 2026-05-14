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    首頁 > 生活

    高雄六龜山城拉力賽5/16開戰 百輛賽車山道奔馳吸睛

    2026/05/14 11:27 記者蘇福男／高雄報導
    「2026六龜山城拉力賽」本週六、日將熱鬧登場。（中華賽車會提供）

    「2026六龜山城拉力賽」本週六、日將熱鬧登場。（中華賽車會提供）

    「2026六龜山城拉力賽」本週六、日將熱鬧登場，預計集結100輛參賽車輛及200名專業車手同場競技，並規劃有超跑展示、市集美食和舞台表演，歡迎各地遊客走進六龜山城感受速度與自然交織的獨特魅力。

    主辦單位表示，此次賽事為「THC六龜拉力／爬山全國B級錦標賽」，賽事路線結合六龜山區地形特色，蜿蜒多變的道路，考驗車手操控技術與臨場反應，預計將有100輛參賽車輛及200名專業車手同場競技，觀眾可近距離感受引擎轟鳴及速度快感，活動期間同步規劃超跑展示區，讓車迷一次飽覽多款性能車款，欣賞機械工藝與速度美學的魅力。

    六龜區長劉文甲指出，除精彩賽事，「趣六龜市集」也同步登場，集結在地農特產品、特色美食與文創攤位，讓民眾邊看比賽邊享受在地好味道，開幕將由輔英科技大學競技啦啦隊、Just 4 Fun Band、扯鈴娛樂家及樹德科大電音DJ輪番演出，炒熱現場氣氛，閉幕則由聲刻吉他彈唱、大環特技秀、魔術雜技和尿布樂團壓軸登場，為活動畫下精彩句點。

    「2026六龜山城拉力賽」賽事路線結合六龜山區地形特色，蜿蜒多變的道路，考驗車手操控技術與臨場反應。（中華賽車會提供）

    「2026六龜山城拉力賽」賽事路線結合六龜山區地形特色，蜿蜒多變的道路，考驗車手操控技術與臨場反應。（中華賽車會提供）

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