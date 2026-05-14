2026高雄國際旅展5月15日登場 高雄推「一日農夫」山海小旅行

旗山圓富社區「阿嬤咖啡」，服務生平均年齡逾75歲。（記者陳文嬋攝）

2026高雄國際旅展將於5月15日至18日在高雄展覽館登場，高雄市農業局以深耕多年農村旅遊品牌「高雄一日農夫體驗趣」為核心，打造高雄特色展區，結合農村體驗、小旅行遊程、地方特色伴手禮等，邀請民眾一起深入高雄山城、海線與原鄉聚落，感受高雄農村慢旅的魅力與人情味。

高雄館多條兼具文化、生態與食農教育特色的農村遊程，包括杉林日光小林大武壠族文化體驗、梓官赤崁聚落海線旅行、永安新港社區漁事體驗，以及旗山糖廠椪糖DIY、圓富社區阿嬤咖啡體驗、山澗八里客庄走讀與紅龜粿手作等，讓民眾從手作、飲食、導覽與地方故事中，重新認識高雄農村多元風貌。

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高雄館也展出高雄農村特色好物，包括獲獎無數的高雄山茶禮盒、日光小林大滿禮盒、糖廠社區香蕉花檸檬掛耳咖啡及蕉桂烏龍茶等人氣商品，展現高雄農村品牌深厚底蘊與創新能量。

農業局表示，市府持續透過串聯地方創生、文化保存與永續觀光，讓農村不只是觀光景點，更是體驗土地文化與生活價值的重要場域，期待更多旅行業者與民眾走訪農村社區，帶動農村觀光與地方產業發展。

農業局長姚志旺說，高雄擁有豐富多樣農村景觀與文化故事，從山林茶香到海港漁村，每一處都充滿最真摯人情味，邀請全國旅客走進高雄農村，放慢步調、深入體驗，一起夏季消暑趣，尋回最單純、最原始的快樂，共同發現屬於高雄土地最美好的風景。

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