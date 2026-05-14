副議長指果嶺公園公廁不夠 陳其邁：總不能一洞一公廁、但可檢討

曾俊傑建議果嶺公園停車場、公廁可再適度增加。（記者王榮祥翻攝）

高市副議長曾俊傑今質詢時肯定果嶺公園效益，同時也反映民眾心聲，建議停車場、公廁可再增加，市長陳其邁答詢指出，停車空間持續增加中，廁所部分不可能一球洞一公廁，但可以檢討。

曾俊傑說，果嶺公園平日8千到1萬、假日1.5萬到1.8萬人潮，今年大年初一到初四更累積22萬人次；他肯定果嶺公園計畫與效益，但好還要更好，設施應該更便民，才能延續人氣。

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曾俊傑進一步反映民眾心聲，有民眾提到在果嶺逛久了會不知方向，突然急著想上廁所卻不知哪裡有？即使確定方向也要走很遠。

他同時指出，因為人多，平常日停車位還可以，但假日常感覺不夠，在公園內野餐後，垃圾要自己帶走、也讓民眾覺得不太方便。

陳其邁答詢說，今年底連接果嶺與澄清湖的陸橋可完工，澄清湖有約兩百個停車位，八德南路增設停車場也將完工，整體停車位會增加，未來逛果嶺也可停雙湖公園獲澄清湖。

至於公廁部分，總不能一個球洞就一個廁所，但可以再檢討，連同飲水機、店家，會請公園處再討論。

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