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    首頁 > 生活

    校園角落化身好風景 台南佳里、蚵寮國小好望角獲佳績

    2026/05/14 10:47 記者洪瑞琴／台南報導
    佳里國小好望角改造後景觀，打造安心友善的社區共享角落。（南市教育局提供）

    佳里國小好望角改造後景觀，打造安心友善的社區共享角落。（南市教育局提供）

    南市「好望角計畫」最新考評結果出爐，佳里國小、蚵寮國小分獲1、2名，兩所學校把原本不起眼的校園角落，改造成更安全、好走又好停留的空間，不只讓學生上下學更安心，也讓附近居民多了一處可以散步、休息的小角落。

    佳里國小主打「佳里光廊Ⅳ」，蚵寮國小則以「友庠步道Ⅰ」為亮點，兩校都把校園外的轉角與通道重新整理，讓視線更開闊、動線更順暢，也讓整體空間看起來更舒服。原本只是經過的地方，現在變成可以停下來坐坐的社區共享空間。

    佳里國小校長王聖欽表示，改善後最有感的就是空間變好用了，不但多了人流緩衝區，也減少西曬帶來的不適，像是把原本較高的花台降低，並整合原有綠帶，改種耐旱植物，不但更環保，也減少後續維護壓力，學生等家長時也更舒適安全。

    蚵寮國小校長王建堯則分享，過去學校北側和西側門口的巷道比較狹窄，通行不太方便，改善後不只把人行道拓寬、鋪面整平，還加設座椅和輕巧有設計感的廊架，整體空間煥然一新。

    教育局表示，台南市從2019年推動好望角計畫到現在，已經有40校次參與，累計投入經費超過3342萬元，透過學校和區公所合作，拆除或降低校園圍牆、增加綠化鋪面，原本閒置或不友善的空間重新整理，工程完成後，各單位也持續認養維護，讓這些空間能多一點人味，也多一點美感。

    蚵寮國小好望角改善後。（南市教育局提供）

    蚵寮國小好望角改善後。（南市教育局提供）

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