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    首頁 > 生活

    高雄每人負債8.3萬 仍居六都之冠

    2026/05/13 11:54 記者葛祐豪／高雄報導
    造成高雄市債臺高築的原因，主要是過去為進行捷運、輕軌、治水等建設而舉債。（圖由捷運局提供）

    造成高雄市債臺高築的原因，主要是過去為進行捷運、輕軌、治水等建設而舉債。（圖由捷運局提供）

    根據高雄市財政局統計，截至今年4月底，高雄市1年以上債務未償餘額為2243億元，平均每人負債8.3萬元，仍居六都之冠。

    根據高雄市財政局統計，截至今年4月底，高雄市1年以上債務未償餘額為2243億元，短期債務未償餘額0元，自償性債務未償餘額（含非營業特種基金） 908億元，平均每人負擔債務8.3萬元。

    根據高市議員黃紹庭去年公布的調查，六都公債數字分別為台北市624億元（每人負債2.55萬）、新北市1046億元（每人負債2.6萬）、桃園市320億元（每人負債1.4萬）、台中市801億元（每人負債2.79萬）、台南市351億元（每人負債1.9萬）、高雄市2262億元（每人負債8.3萬元）。

    換句話說，這段時間高雄市負債小減了19億元，平均每人負債仍維持在8.3萬元，仍居六都之冠，且明顯高出其他五都。

    高雄市財政局則強調，市長陳其邁上任後，近年已積極減債，5年間減降201億元，且透過嚴守財政紀律，努力開源節流，高雄人均負債已從每人近9萬元降至8.3萬元，未來將持續控制債務水平。

    造成高雄市債臺高築的原因，主要是過去為進行捷運、輕軌、治水等建設而舉債，導致縣市合併後累積較高的債務，估計每年需支付約30億元的債務利息，導致財政負擔沉重。

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