台南芒果豐收 產銷關鍵期的時間點推算出

天候因素配合，今年台南芒果預期盛產。（記者吳俊鋒攝）

台南山區芒果幾已完成套袋，預估將迎來豐收的一年，評估比過去平均增加逾3成，各產地農會提前「備戰」，並推算出市場爆量期約在6月底至7月初，屆時的內、外銷，以及加工作業等能否順利推動，紓解賣壓，是穩住價格的重要關鍵，希望政府協助整合。

南化區農會總幹事溫進添表示，其實芒果不怕豐收，要擔心的是產期過度集中，同步湧入市場，造成瞬間爆量，銷售通路與加工作業若無法配合，恐嚴重衝擊價格，他認為6月底至7月初的10天左右最有可能「擠在一起」，必須密切觀察，即時因應。

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溫進添評估，台南的早花果與屏東的晚花果將會「重疊」，海外通路積極拓展之餘，若加工「去化」的力道不足，恐影響內需市場的價格，希望政府盡早協調業者，提前做好收購準備。

玉井有「芒果故鄉」之稱，市府統計，栽種面積逾1620公頃，區農會總幹事莊文洲認為是繼2023年之後再次盛產，直以「滿載」來形容，接下來的運銷工作，將提前因應，且一切配合中央與地方的措施；也由於之前歉收，尤其愛文，相關冷鏈、加工的原料短缺，政府應協助媒合業者，加速消化，紓解市場賣壓。

台南區農業改良場提到，先前因致災、歉收，反而有了2年的休養期，迎來盛產，已全力建議落實疏果，讓養分集中，提升商品價值，而4月份的降雨滋潤，也助於膨大、飽滿。

全市芒果產地最大的是楠西，將近2千公頃，玉井居次、南化第3，台南整體栽種面積逾6850公頃，國內舉足輕重。

台南愛文芒果多已完成套袋，數量密集，將迎來豐收的一年。（記者吳俊鋒攝）

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