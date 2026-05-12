野柳發現玳瑁被漁網纏繞 救治3月今野放「龜太郎」重返大海

新北市政府今天在野柳沙灘野放玳瑁「龜太郎」，圖為玳瑁「龜太郎」背部上裝置衛星發報器。（記者俞肇福攝）

2026年2月2日在野柳媽祖洞岸際發現一隻玳瑁被漁網纏繞，導致表皮切割傷與局部水腫，歷時3個月細心醫療與收容照護，確認其健康狀況已達野放標準，今天在海洋保育署、新北市政府農業局、野柳國小全校師生、福智文教基基金會、MARN救援援團隊（海保援網）、中華鯨豚救援協會與等单位共同參與，現場民眾輕聲呼喊「龜太郎！重返大海」順利聲中重返大海。

新北市政府農業局長諶錫輝指出，今天野放的玳瑁是2月2日在野柳地質公園媽祖洞岸際發現，因遭廢棄漁網纏繞，導致表皮切割傷與局部水腫，並伴隨肺炎、脱水及菌血症等症狀，腸胃道内亦檢出大量人造垃圾。在中華鯨豚協會獸醫師歷時3個月細心醫療與收容照護，確認其健康狀況已達野放標準，終於順利重返大海。

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中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮說，因為當初發現受困的玳瑁在野柳岸際，因為野柳有知名的女王頭，所以命名為「米王頭」，後來在照顧過程中有企業認養，考慮將來玳瑁野放希望討吉利，所以又命名為「龜太郎」。為進一步了解海龜野放後的移動奥棲息情形，本次也與海洋保育署合作，於玳瑁身上裝設衛星發報器，成為新北市今年首隻繁放追蹤個體。未來將持續監測其海域活動路徑，作為海洋保育與研究的重要參考資料，讓野放不僅是終點，更是保育工作的延續。

新北市政府農業局在野柳國小舉辦「龜太郎重返大海」野放活動，邀請全校師生及MARN救援援團隊（海保援網）等單位共同參典，見證受傷玳瑁重返海洋，並邀請福智文教基金會野放前為海龜祈福，透過實際行動與教育推廣，期望喚起社會大眾對海洋野生動物保育的重視，攜手打造新北市友善野生動物的生活環境。

新北市動保處表示，新北市擁有145公里海岸線，2025年共救援野生動物5417隻，其中鯨豚11隻、海龜41隻，由專團隊進行醫療照護。若於岸際發現鯨豚或海龜擱淺，應保持安静，避免圍觀或擅自觸碰，並儘速撥打118通報，由專業單位妥為處理。

新北市政府今天在野柳沙灘野放玳瑁「龜太郎」。（記者俞肇福攝）

新北市政府今天在野柳沙灘野放玳瑁「龜太郎」。（記者俞肇福攝）

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