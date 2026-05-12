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    首頁 > 生活

    淡江大橋通車！橋管中心揭牌 淡水人引頸期盼

    2026/05/12 11:39 記者吳亮儀／新北報導
    淡江大橋在上午11時30分通車，交通部長陳世凱上橋做最後通車前確認、巡禮。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋在上午11時30分通車，交通部長陳世凱上橋做最後通車前確認、巡禮。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋在今天（12日）上午11時30分通車，交通部同時在今天上午為橋梁管理中心揭牌。通車前有許多新北市淡水區的民眾在大橋淡水端引頸期盼，希望趕快上橋試行。

    交通部長陳世凱表示，今天淡江大橋通車是喜事，也為公路局的橋梁管理中心舉行揭牌儀式。不過，淡水區議員和里長卻到現場抗議，認為揭牌儀式卻沒邀請在地里長和民意代表，對淡水人非常不禮貌，也批評，淡水人一路忍到今天、幫交通部安撫在地居民和漁民，今天通車卻沒被邀請，實在很不禮貌。

    陳世凱上午受訪時表示，今天是交通部公路局內部的祈福活動，典禮也只有拜拜祈福，「淡江大橋通車前活動已經辦過十幾次，許多民眾都有參加過，相信里長跟民意代表已經來了四、五次以上」。

    他強調，今天上午的橋樑管理中心揭牌和拜拜祈福是交通部內部的祈福活動，所以也沒有邀請任何的民意代表，「我覺得這個是地方的喜事，不要變成不開心的事情，相信這個大橋對於地方未來的交通會很有幫助」。

    交通部部長陳世凱今天到淡江大橋橋梁管理中心拜拜、祈福，並舉行揭牌儀式。（記者吳亮儀攝）

    交通部部長陳世凱今天到淡江大橋橋梁管理中心拜拜、祈福，並舉行揭牌儀式。（記者吳亮儀攝）

    交通部部長陳世凱今天到淡江大橋橋梁管理中心拜拜、祈福，並舉行揭牌儀式。（記者吳亮儀攝）

    交通部部長陳世凱今天到淡江大橋橋梁管理中心拜拜、祈福，並舉行揭牌儀式。（記者吳亮儀攝）

    淡水在地民意代表到橋梁管理中心前抗議，認為交通部不禮貌，沒邀請在地民意代表。（記者吳亮儀攝）

    淡水在地民意代表到橋梁管理中心前抗議，認為交通部不禮貌，沒邀請在地民意代表。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋在上午11時30分通車，交通部長陳世凱上橋做最後通車前確認、巡禮。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋在上午11時30分通車，交通部長陳世凱上橋做最後通車前確認、巡禮。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋在上午11時30分通車，交通部長陳世凱上橋做最後通車前確認、巡禮。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋在上午11時30分通車，交通部長陳世凱上橋做最後通車前確認、巡禮。（記者吳亮儀攝）

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