北台灣郵件作業中心郵件塞車 交通部歸納4原因、提6措施檢討

交通部長陳世凱（前）視察郵政物流園區北台灣郵件作業中心信函分揀機器設備及運作情形。（交通部提供）

中華郵政公司甫搬遷至桃園市龜山區郵政物流園區（A7）北台灣郵件作業中心，於5月4日正式全面啟用，不過，啟用初期出現部分郵件塞車情形。對此，交通部點出4大原因，並已責請中華郵政公司在系統面與流程面持續檢討優化，短期並增加人力落實改善6措施。

交通部表示，北台灣郵件作業中心為中華郵政推動智慧物流與郵務現代化的重要建設，4月7日啟動第一階段試營運後，因新設備、新場域及新作業流程同步導入，加上部分系統與設備仍處於調校磨合階段，部分郵件出現延誤情形，第一時間即要求郵政公司啟動應變措施，並由產業國際司持續進行督導。

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交通部長陳世凱自試營運期間即高度關注相關作業狀況，並責成政務次長伍勝園於4月15日親赴現場視察，後續由交通部產業國際司持續採取機動性、不預警方式進行現勘督導。陳世凱也在今天（11日）下午親赴視察，實地了解郵件處理現況及改善措施執行情形，要求郵政公司管理階層幹部在問題獲得解決、運作順暢之前，必須扛起責任，每天進駐現場即時處理狀況，務必儘速恢復穩定作業量能，維護民眾權益。

交通部指出，目前主要問題原因已逐步釐清，包括：一、部分大型包裹超出原設備規格，增加人工分揀負擔；二、14碼及無效條碼郵件比例偏高，影響OCR辨識效率；三、新進及外包作業人員尚需熟悉設備與分類流程；四、5月6日夜間曾因系統郵件資訊異常，導致大量郵件被判定為無效條碼，造成輸送滑道短暫堵塞。

針對上述問題，交通部已責請中華郵政公司在系統面與流程面持續檢討優化，短期並增加人力落實改善措施，包括：一、精進分揀計畫與設備參數設定；二、強化郵件條碼品質與20碼條碼推廣；三、持續增補第一線作業與理信分類人力；四、加強新進及外包人員教育訓練；五、提升人工補碼與掃描作業效率；六、強化現場主管即時督導與應變能力。

交通部強調，郵務服務涉及民眾日常生活與產業物流運作，始終高度重視相關服務品質，並未有所謂「狀況外」情形。自試營運以來，持續透過現場視察、專案檢討及機動督導等方式，要求中華郵政公司積極改善各項問題。

交通部表示，後續除將持續督導中華郵政公司加速消化郵件量、穩定作業效能外，也將同步檢討大型智慧物流系統導入、作業流程設計、人力配置及風險管理機制，確保北台灣郵件作業中心能充分發揮智慧物流與郵政轉型效益，提供民眾穩定可靠的郵務服務。

交通部長陳世凱（中）視察郵政物流園區北台灣郵件作業中心包裹分揀機器設備及運作情形，並詢問第一線同仁作業現況。（交通部提供）

交通部長陳世凱（中）邀集郵政公司總經理等高層、設備廠商進行問題改善。（交通部提供）

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