空污法修法公聽會 學者籲加強交通源管制遭環團人士痛罵3分鐘

中興大學教授莊秉潔（白衣者）發言表示，應從交通污染源改善著手，環團人士林翠蘭（黑衣者）、葉光芃（藍衣者）不停拍桌辱罵，還直接罵三字經。（記者楊媛婷攝）

藍白提案「空污法」修法，擬規定固定污染源操作許可證未完成即時審查就失效，還要縮短效期，並授權地方可片面禁止電廠使用燃料，立院今（11日）舉行公聽會，產業團體認為缺乏明確標準下，將增營運風險，學者專家則指出，若要降低肺腺癌風險，應從管制移動污染源著手。

我國PM2.5在加強防治下，從2013年的24μg/m3下降到2025年的12.8μg/m3，國民黨立委羅廷瑋、民眾黨團提案修空污法，並要求亞臨界的燃煤機組、超超臨界燃煤機組必須各在2028年底、2033年底前汰除，也要求修改許可審查制度等。

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工總副秘書長陳鴻文表示，該修正案若過，將嚴重衝擊產業，草案規定地方可要求業者改善空污排放總量與濃度，卻無標準，若各縣市規定不一，企業將增加營運風險，還有地方可禁電廠燃料使用量，也未明訂具體條件，若沒有準則，會讓全國公民營電廠、各行業工廠鍋爐因遭禁而無法營運，另草案也允許地方認為若有健康之虞，就可變更原許可內容，但「健康之虞」定義主觀，展延期限更只限縮在2個月內，非常不合理。

長榮大學教授賴信志指出，檢視最新排放量，來自交通的移動污染源排放影響已經大於來自工廠與電廠的固定污染源，加上台灣的天氣與地形會限制部分地區的擴散條件，若要真正有益民眾健康，應該要處理來自交通的移動污染源，若靠地方法規限制固定源，對空污改善有限，須經更嚴謹評估再修法。

中興大學環工系教授莊秉潔表示，鎳應是造成肺腺癌主要原因之一，根據數據，台中市、高雄市鎳濃度特別高，若要降低肺腺癌案例數，交通源應是關鍵，非常希望減少肺腺癌等患者，並盼燃煤持續下降，他也援引經濟部報告，指出高雄興達電廠燃煤污染已減99%，剩下1%是因颱風土石流導致5組發電機組損壞，不得不重啟支援發電，若不啟動高雄會停電，當時就因停電導致2位長者因呼吸器斷電死亡，這是為救倚賴呼吸器維生的病患不得不決定。

環團人士葉光芃，以及林翠蘭在莊秉潔發言時，不停拍桌辱罵莊秉杰「不要臉」，甚至還飆出連串台語三字經，更詛咒現場專家學者會得癌症，召委盧縣一並未制止葉、林，二人持續辱罵莊3分鐘後，要莊結束發言，現場一度混亂。

至於何時再排審空污法草案或再召開公聽會，盧縣一會後表示，今日提案立委出國、未出席公聽會，將於月底再討論。

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