醫院醫師加班費免稅今年來不及上路 石崇良：相信明年來得及

衛福部長石崇良坦言，先前低估各醫療院所加班樣態的複雜性，雖各界對於醫院醫師加班費免稅有共識，但仍牽涉到其他法規限制，今年加班費免稅做法來不及上路。（記者田裕華攝）

今年已經進入報稅季，但醫院醫師仍持續等待加班費免稅上路，衛福部長石崇良坦言，先前低估各醫療院所加班樣態的複雜性，雖各界對於醫院醫師加班費免稅有共識，但仍牽涉到其他法規限制，今年加班費免稅做法來不及上路，但一定會確定相關做法，相信應能趕上明年稅季。

國民黨立委葉元指出，診所醫師在報稅時，可以扣掉8成收入作為執行業務成本，收入僅有2成左右需要報稅，相較之下醫院醫師不適用勞基法，且所有所得都要報稅，因此賴清德曾於2025年5月的健康台灣論壇中提到，希望醫院醫師加班費可以免繳所得稅。

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然而，葉元之說，醫院醫師加班費免稅一事一路拖到今天，已經過去1年，石崇良今年過年前才承諾積極與財政部、人事行政總處進行討論，最快今年報稅就能適用，但今年報稅季已經開始，相關措施卻仍未上路。

石崇良回應，「所得稅法」第14條即規範加班費免稅，故醫院醫師加班費免稅是基於賦稅公平考量，但過去推動過程中低估現實情況的複雜性，醫院醫師加班樣態眾多，公立醫院、退輔會醫院、軍醫院、私立醫院的加班費規範各自不同，因此加班費免稅有共識，但又各自受到其他法規限制。

因此，石崇良表示，醫院醫師加班費免稅做法還需要調整，目前到了最後一步，但今年報稅已經來不及，今年一定會確定相關做法，明年報稅相信來得及。

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