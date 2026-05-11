為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    醫院醫師加班費免稅今年來不及上路 石崇良：相信明年來得及

    2026/05/11 16:20 記者林志怡／台北報導
    衛福部長石崇良坦言，先前低估各醫療院所加班樣態的複雜性，雖各界對於醫院醫師加班費免稅有共識，但仍牽涉到其他法規限制，今年加班費免稅做法來不及上路。（記者田裕華攝）

    衛福部長石崇良坦言，先前低估各醫療院所加班樣態的複雜性，雖各界對於醫院醫師加班費免稅有共識，但仍牽涉到其他法規限制，今年加班費免稅做法來不及上路。（記者田裕華攝）

    今年已經進入報稅季，但醫院醫師仍持續等待加班費免稅上路，衛福部長石崇良坦言，先前低估各醫療院所加班樣態的複雜性，雖各界對於醫院醫師加班費免稅有共識，但仍牽涉到其他法規限制，今年加班費免稅做法來不及上路，但一定會確定相關做法，相信應能趕上明年稅季。

    國民黨立委葉元指出，診所醫師在報稅時，可以扣掉8成收入作為執行業務成本，收入僅有2成左右需要報稅，相較之下醫院醫師不適用勞基法，且所有所得都要報稅，因此賴清德曾於2025年5月的健康台灣論壇中提到，希望醫院醫師加班費可以免繳所得稅。

    然而，葉元之說，醫院醫師加班費免稅一事一路拖到今天，已經過去1年，石崇良今年過年前才承諾積極與財政部、人事行政總處進行討論，最快今年報稅就能適用，但今年報稅季已經開始，相關措施卻仍未上路。

    石崇良回應，「所得稅法」第14條即規範加班費免稅，故醫院醫師加班費免稅是基於賦稅公平考量，但過去推動過程中低估現實情況的複雜性，醫院醫師加班樣態眾多，公立醫院、退輔會醫院、軍醫院、私立醫院的加班費規範各自不同，因此加班費免稅有共識，但又各自受到其他法規限制。

    因此，石崇良表示，醫院醫師加班費免稅做法還需要調整，目前到了最後一步，但今年報稅已經來不及，今年一定會確定相關做法，明年報稅相信來得及。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播