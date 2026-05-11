新北寵物不當飼養沒入僅1％ 新北議員陳世軒促推「動保警察」

新北市議員陳世軒（右）指出，新北近3年不當飼養通報案中，成功救援沒入的比例竟僅1%，他促市府參考英、美國推動「動保警察」制度，或授權民間執法，別讓動保員被拒之門外、無法救命。（記者黃政嘉攝）

彰化日前發生杜高犬受虐慘死案，民眾黨新北市議員陳世軒今天在議會質詢揭露，新北近3年不當飼養通報案中，成功救援沒入的比例竟僅1%，多數案件因動保員缺乏搜索權受阻，他促市府參考英、美國推動「動保警察」制度，或授權民間執法，別讓動保員被拒之門外、無法救命。

新北市警察局長方仰寧表示，廣義的警察不一定要設在警察局轄下，違法刑事責任部分，警察介入依法有據，行政部分應授權各業務主管機關，自行招募。

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陳世軒指出，彰化杜高犬「健康」受虐慘死案，突顯全國動保執法的集體困境，新北市作為寵物大市，近3年受理587件不當飼養通報，最後真正成功沒入、救出動物的案件竟僅有6件約1%；高達556件約95%的案件因無法蒐集到證據而卡關。

他表示，第一線動保員面臨「無搜索權、無強制力、無執法專長」的三無困境，由於8成虐待案發生在民宅，若飼主拒絕開門，不具搜索權的動保員被拒之門外，甚至面對惡劣飼主叫囂威脅也無力反制，現行的「行政協助」模式，只能演變成動保員與警察在現場面面相覷，執法效率極低。

陳世軒建議，新北市應領先全國研議成立「動保警察」，並參考國際成功案例導入公私協力機制，例如英國（RSPCA）模式，授權或委託受訓合格的民間組織進行前期蒐證，當需進入私宅或強制沒入時，再由警察提供強制力支援，減輕政府警力負擔，或像美國的「動物治安官」模式，如紐約、賓州的法律允許特定動保團體成員經培訓宣誓後，擁有逮捕與搜索權，政府則負責監督與考核。

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