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    首頁 > 生活

    金鑽鳳梨產季近尾聲 關廟農會運銷逾20萬斤

    2026/05/11 12:57 記者吳俊鋒／台南報導
    關廟區農會啟動鳳梨收購，以「金佳蒂」自有品牌，運銷內需市場。（記者吳俊鋒攝）

    關廟區農會啟動鳳梨收購，以「金佳蒂」自有品牌，運銷內需市場。（記者吳俊鋒攝）

    台南關廟的「金鑽」鳳梨，遠近馳名，區農會4月初展開收購，積極搶攻內需市場，迄今累計集貨已逾20萬斤，仍供不應求，且價格持續平穩，隨著產季逐漸進入尾聲，評估協助運銷的任務可望順利達成。

    關廟區農會推廣部主任黃國斌表示，今年鳳梨產季之前全力洽談訂單，清明節後啟動運銷，以每斤15元進行收購，並逐漸擴大作業量能，積極拓展內需通路，紓解市場賣壓，穩定價格。

    黃國斌指出，盛產期間，單日到貨量最高突破1.5萬斤，但購入價格仍維持不變，顯見已成功穩住市場行情，確保農民收益。目前單日到貨量已不及巔峰時期的5成，小農收成多告一段落，或者進入尾聲，但訂單需求持續中，仍相當搶手，直言「今年金鑽鳳梨的運銷應該過關了」，等於放下心頭大石。

    黃國斌提到，現階段可供貨的農民，多為大面積栽種者，內、外銷都有，而今年主打出口的收購價格每斤16元，也相當平穩。

    知名的關廟俊慶青果運銷合作社，積極協助鳳梨農民拓展海內、外市場。（記者吳俊鋒攝）

    知名的關廟俊慶青果運銷合作社，積極協助鳳梨農民拓展海內、外市場。（記者吳俊鋒攝）

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