把握週一好天氣！週二梅雨殺到 全台轉雨

週一北海岸、東部地區及恆春半島局部有短暫陣雨，西半部晴朗穩定，然而，週二起受鋒面及華南雲雨區東移影響，天氣將較不穩定。（資料照）

一週降雨趨勢。（氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

週一（11日）北海岸、東部地區及恆春半島局部雖有短暫陣雨，但西半部晴朗穩定，南部近山區高溫甚至可能達36度，請注意防曬、補充水分。然而，穩定的天氣即將告一段落，受鋒面及華南雲雨區東移影響，週二起天氣將轉趨不穩定，全台由北往南陸續轉為有雨天氣，中北部地區甚至可能有雷雨發生。

中央氣象署預報，週一環境吹偏東風，迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸仍有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨；氣溫方面，今晚明晨各地低溫約22至24度，白天北部、宜花高溫為27至29度，中南部及臺東約30至34度，南部近山區平地或河谷有36度左右高溫。

離島天氣方面，澎湖陰時多雲，23至28度；金門多雲時陰，20至27度；馬祖陰時多雲，19至24度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週一夜晚起隨鋒面逐漸移出，北部及東北部地區轉多雲時陰局部短暫雨天氣。週二至週五（12至15日）受鋒面通過及華南雲雨區東移影響，天氣轉不穩定，外出建議攜帶雨具，中北部、東部地區及中部以北山區陰天局部短暫陣雨偶雷雨，南部地區及恆春半島下週三起，局部也有短暫陣雨發生，氣溫方面，北部及東北部地區約21至28度，中部地區約22至30度，南部地區約25至33度，東南部地區約22至29度。

紫外線指數方面，週一新北、台北、基隆、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、花蓮、南投、金門、連江為「高量級」，其餘縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週一環境風場為東南風，西半部風速較弱，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；清晨臺南以北地區、晚間馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；金門為「橘色提醒」等級。

週一環境吹偏東風，迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸仍有零星短暫陣雨。（擷取自中央氣象署網站）

週一的紫外線指數，新北、台北、基隆、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、花蓮、南投、金門、連江為「高量級」，其餘縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週一的空氣品質，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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