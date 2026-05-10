高雄捷運紫線最新進度 高市府曝建設必要原因

高雄捷運紫線已報交通部審議。（記者洪定宏翻攝）

高雄捷運岡山路竹延伸線、小港林園線及黃線均已全面施工，但紫線於今年3月高市府修正後報交通部審議，尚未定案。高市捷運局在4月29日送交立法院交通委員會資料中強調，捷運紫線行經重要據點，串聯半導體S廊帶產業園區，具建設必要性、經濟及財務可行性，呼籲交通部儘速核定。

捷運局指出，捷運紫線銜接黃線Y9，行經民族路、高鐵左營站、軍校路、右昌街

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、大學南路（高雄大學）、捷運青埔站、高科大、義大醫院、樹德科大，全長25.35公里，設置23座車站（7座地下、16座高架），跨越三民、左營、楠梓、橋頭、燕巢等5個行政區。

捷運局強調，捷運紫線行經重要據點，串聯半導體S廊帶產業園區，範圍涵蓋南科楠梓園區及南科橋頭園區，高醫、文藻、高大、高科大、義大、樹德等6所大專院校及新莊、左營、中山等3所高中，以及高醫、高雄榮總、義大醫院、高雄國家體育館，具建設必要性、經濟及財務可行性。

不過，高市府2024年9月提報可行性研究報告後，去年3月交通部現勘，去年10月交通部初審會議，高市府今年3月修正報告再報交通部審查，尚未核定。

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