打造全新親子互動空間 台南北區「幸福遊花園」啟用

孩童手作體驗獻上花束祝賀母親節快樂。（台南市政府提供）

台南市13處親子悠遊館每年入館達35萬人次，顯示對親子服務需求殷切。今天是母親節，各館陸續推出各項系列親子活動，其中北區親子悠遊館3樓戶外露台「幸福遊花園」在5月正式開放，為親子互動再添嶄新空間。

「幸福遊花園」以「共玩、共學、共好」為設計理念，規劃草皮區、感統遊戲設施及親子互動空間，讓孩子在自然環境自在探索、發展肢體能力；照顧者亦能一起享受陪伴孩子成長的美好時光；空間結合戶外開放環境與多元遊戲設計，讓親子得以親近自然、放鬆互動，未來亦將持續作為親子活動及親職教育推動場域。

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台南市社會局局長郭乃文表示，配合母親節，北區親子館規劃親子大肌肉活動及手作體驗，讓孩子透過簡單而真誠的行動表達對母親的感謝，也讓家長在陪伴中感受親子互動的珍貴時刻。

此外，安平親子館辦理「夏日科學童樂會」、鹽水親子館推出「動感親子派對」、東區親子館以手作活動傳遞心意、七股親子館則透過體能闖關活動，讓親子在互動與合作中累積美好回憶。

郭乃文說，市府透過空間布建、活動推動及數位整合三大面向，持續強化育兒支持系統，擴大服務量能，讓家長在育兒路上更安心；而「臺南市育兒資源網」已上線，可查詢各項育兒資訊，亦整合各親子館常態活動、親職講座及報名資訊。

配合母親節主題，北區親子館規劃親子大肌肉活動及手作體驗。（台南市政府提供）

台南市北區親子悠遊館外平台「幸福遊花園」全新啟用。（台南市政府提供）

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