為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    別以為沒開上路就沒事！欠稅車停放公共道路上 一樣照罰

    2026/05/09 18:54 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣政府稅務局提醒，未如期完納使用牌照稅的車輛，行駛或停放於公共道路上，一經查獲，都須補繳欠稅並開罰。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府稅務局提醒，未如期完納使用牌照稅的車輛，行駛或停放於公共道路上，一經查獲，都須補繳欠稅並開罰。（記者廖雪茹攝）

    別以為沒開上路就沒事！新竹縣政府稅務局提醒，未如期完納使用牌照稅的車輛，而且在法定的30日滯納期滿後，即使車主將欠稅車輛停放在公共道路上，沒有實際行駛，一經相關單位查獲，一樣要補稅並照罰。

    稅務局說明，車輛「使用」公共道路定義非常廣泛，不僅包含動態的「行駛」行為，連同靜態的「停放」於公路、街道、巷弄或路邊停車格等情形，都屬於使用公共道路的範疇，只要被查獲都會依法開罰。

    也就是說，若車主未依規定於期限內繳納稅款，且在法定的30日滯納期滿後，仍將名下欠稅車輛行駛或停放於公共道路上，一經相關單位查獲，除了必須補繳原本積欠的本稅之外，還將面臨應納稅額1倍以下的罰鍰。

    稅務局提醒民眾切勿心存僥倖，以免因一時疏忽而造成荷包大失血。為保障自身財產權益，若愛車尚未繳納使用牌照稅，請儘速到稅務局或各監理機關使用牌照稅服務櫃檯補發稅單，或利用線上繳稅平台完成補繳作業。

    若有相關問題，可上新竹縣政府稅務局網站查詢；或撥打免費服務電話：0800-000321，由專人協助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播