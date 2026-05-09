別以為沒開上路就沒事！欠稅車停放公共道路上 一樣照罰

別以為沒開上路就沒事！欠稅車停放公共道路上 一樣照罰2026/05/09 18:54 記者廖雪茹／新竹報導
新竹縣政府稅務局提醒，未如期完納使用牌照稅的車輛，行駛或停放於公共道路上，一經查獲，都須補繳欠稅並開罰。（記者廖雪茹攝）
別以為沒開上路就沒事！新竹縣政府稅務局提醒，未如期完納使用牌照稅的車輛，而且在法定的30日滯納期滿後，即使車主將欠稅車輛停放在公共道路上，沒有實際行駛，一經相關單位查獲，一樣要補稅並照罰。
稅務局說明，車輛「使用」公共道路定義非常廣泛，不僅包含動態的「行駛」行為，連同靜態的「停放」於公路、街道、巷弄或路邊停車格等情形，都屬於使用公共道路的範疇，只要被查獲都會依法開罰。
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也就是說，若車主未依規定於期限內繳納稅款，且在法定的30日滯納期滿後，仍將名下欠稅車輛行駛或停放於公共道路上，一經相關單位查獲，除了必須補繳原本積欠的本稅之外，還將面臨應納稅額1倍以下的罰鍰。
稅務局提醒民眾切勿心存僥倖，以免因一時疏忽而造成荷包大失血。為保障自身財產權益，若愛車尚未繳納使用牌照稅，請儘速到稅務局或各監理機關使用牌照稅服務櫃檯補發稅單，或利用線上繳稅平台完成補繳作業。
若有相關問題，可上新竹縣政府稅務局網站查詢；或撥打免費服務電話：0800-000321，由專人協助。