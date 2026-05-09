三班護病比入法 醫改會、6大醫院工會齊批：黑數未改恐淪假改革

6大醫院醫療工會發表聯合聲明，呼籲衛福部重新檢討現行協商與決策機制，真正落實對等協商。（醫療工會提供）

立法院昨三讀通過「醫療法」修正案，正式將「三班護病比」入法，不過醫改會與台大醫院企業工會等6大醫院工會今齊聲質疑，現行制度仍存在「黑數」與「灌水」漏洞，若未同步檢討申報與計算方式，恐讓改革淪為「帳面達標」，甚至變成「假改革」。

工會也不滿衛福部規劃2年緩衝期，將正式施行時間延至2028年5月1日，批評形同拖延、背棄賴清德總統「2年入法」承諾。

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醫改會指出，現行三班護病比制度存在兩大根本漏洞。首先是「填報放水」，目前各醫院採每月統整後，再回溯填報每日護病比狀況，醫院可能透過集中排班、事後調整等方式拉高平均值，資料真實性令人質疑。其次則是「計算灌水」，部分非臨床護理人力或功能性支援護理師，也被納入護病比計算，恐低估實際護理人力缺口。

醫改會直言，若前述問題未解決，三班護病比即使入法，也可能淪為「騙局」，無法真正改善第一線臨床環境。

根據醫改會統計，2024年3月至2026年2月官方資料，大夜班未達標率為各層級最高，其中醫學中心最嚴重。以2024、2025年為例，約5成醫學中心大夜班未達標，區域醫院則約4成未達標；另在白班部分，近4成區域醫院未達1：7標準。

醫改會也指出，雖然大型醫院近年看似已有改善，但究竟是護理人力真正補足，還是在入法壓力下改變申報行為，衛福部有責任對外說明。以2026年1月未達標院所為例，曾出現某醫學中心大夜班護病比達1：14.2、某區域醫院1：16.7，甚至某地區醫院高達1：21.9，等於1名護理師深夜需照顧近22名病人。

醫改會呼籲，衛福部應立即檢討三班護病比制度，改採「逐日逐班即時申報」，並明確排除非臨床護理人力。同時也建議引入「護理實際照護時數（NHPPD）」作為輔助指標，避免單純按人頭比例計算，無法反映不同科別、病人病況的照護強度差異。

此外，台大醫院企業工會、台大癌醫分院企業工會、成大醫院企業工會、北榮企業工會、新光醫院企業工會、振興醫院企業工會等6大工會也發表共同聲明，批評衛福部在「醫療法」修法通過後，仍堅持設置2年緩衝期，形同讓違法醫院在賴清德總統本屆任內「不會真正被罰」。

工會指出，「三班護病比2年入法」原是賴清德於2023年提出的政治承諾，如今立法端已完成修法，行政端卻再拖2年，等同主動棄守。工會也質疑，中央政府已投入百億元支應醫院人事成本，衛福部卻仍持續替醫院資方護航。

對於護病比數據「黑數」問題，工會也點名，目前仍存在隔離病床、安寧病床未納入照護量，以及全月、全院平均值失真等問題，且醫院填報資料缺乏稽查機制，恐讓醫院「只求數據達標、不看實際效果」。

工會批評，衛福部長期以「關床潮」、「候床時間拉長」等理由作為政策說詞，將病人與護理師推向對立，卻忽略第一線護理人員長期過勞、離職與勞動環境惡化問題，呼籲衛福部重新檢討現行協商與決策機制，真正落實對等協商。

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