嘉義文化科技OpenLab開幕 串聯AI與XR技術打造實驗基地

「文化科技OpenLab」開幕成果展。（嘉義市政府提供）

文化部與工業技術研究院合作在嘉義文化創意產業園區推動設置「文化科技OpenLab」，透過AI、XR等科技應用，打造文化內容，從創作、展演到市場驗證，串聯在地創作者、科技產業與文化資源，已有7組團隊進駐進行內容驗證與商業模式測試。

「文化科技OpenLab」位於嘉義文化創意產業園區S棟1樓，昨開幕啟用，開幕同步展出應用成果，如工研院開發的「Genraemon創意影片生成系統」、HTC沉浸式VR作品《海之召喚－海洋生靈祈願旅程》、宇萌數位科技《迴路花園MR幻境夢遊》及威尼斯影展及高雄電影節VR得獎作品《快樂的陰影》等。

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工研院服務系統科技中心執行長陳慧娟表示，「文化科技OpenLab」以AI與XR技術為核心，串聯創意發想、內容製作、沉浸式展演到商業測試，提供完整技術與場域支援，協助團隊快速優化商業模式，將推動文化科技產業化。

進駐團隊小羊社創、多盒心科技、哇哇科技、基地文化、嘉義大學、種種影像及錨點影音等，透過場域與技術支援，展現文化科技跨域合作的能量。

嘉義市長黃敏惠說，市府近年透過城市展演、文化場館與科技應用，推動文化創新與跨域合作，「文化科技 OpenLab」啟用，象徵嘉義作為文化科技實驗基地的重要角色，期待未來能吸引更多青年創作者與團隊進駐。市府文化局長謝育哲表示，「文化科技OpenLab」集結在地團隊與科技資源，期待未來有更多作品能從嘉義出發，走向全台。

文化部與工業技術研究院合作推動的「文化科技OpenLab」開幕啟用。（嘉義市政府提供）

「文化科技OpenLab」以科技打造各種文化內容。（嘉義市政府提供）

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