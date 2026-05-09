不只台電！台積電、7-11都改過LOGO 過去樣貌曝光

台積電LOGO其實曾經改變過。（取自沈榮欽﻿臉書）

台電更改LOGO字樣，引發外界關注。加拿大約克大學副教授沈榮欽今日分享，其實台積電、宏碁等知名大企業，過去也曾改過商標，7-11更是改了超過10次。沈榮欽表示，各種謠言製造對立，相信再心懷惡意的人，也不難看出其中的差異。

沈榮欽今日在臉書分享台灣有關企業的LOGO小故事。他表示，不知道大家是否清楚台積電曾改過LOGO，一開始的晶圓上有些黑點，代表毀損的晶片，聽起來似乎與晶圓廠追求完美良率背道而馳，不過其實是當時流行的設計。

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他指出，到了2001年，台積電修改 LOGO，雖然很多人沒注意到，但其實減少毀損晶片的數目，目的不是為了「追求更高的良率」，而是當初設計時沒考慮清楚，讓黑色部分阻擋了TSMC的字體，因此加以修改。

沈榮欽也舉宏碁為例，一開始的LOGO是由7個六邊型組合的商標，代表無限可能。不過顯而易見的，這個LOGO醜就不說了，關鍵是雜亂無章且辨識度不高，印在不同材質的效果也大不相同，完全是外行人的設計。

1983年宏碁終於改為簡潔的圖案，並且字體也做了改變，但後來又認為原本名稱「Multitech」不僅有點「俗」，字母排序也不利於建立品牌，痛下決心改個A為字首的響亮名字。最後1987年更名為Acer，並花了大錢做了新的LOGO，Acer旁有由深藍和紅色組成的新標誌。這讓宏碁在國際上增加不少辨識度，用了將近15年。

2001年宏碁再度改LOGO，從大寫A改成小寫a，當時也引發一波「我來我也行」嘲諷，沈榮欽表示：「台灣企業的logo進步了，但是有些人還停留在原地。」直到2011年，又再次改變成更有未來感、更加鮮明前衛的LOGO。

另外，他也附上7-11於1927年在美國德州創立以來，近100年來超過10次以上的改變，並表示：「請自行參閱附圖的演進，相信再心懷惡意的人，也不難看出其中的差異。」

宏碁最初LOGO與現在完全不一樣。（取自沈榮欽﻿臉書）

7-11的LOGO經過多次改動。（取自沈榮欽﻿臉書）

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