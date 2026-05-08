牛仔褲不能洗？扛布者揭「正確清洗方式」：不洗的話變細菌培養皿

「扛布者」分享，牛仔褲該用正確的方式水洗跟細心保養。（彭博）

常有人說牛仔褲不能洗，要養褲，否則洗了不但會變形，還會褪色。對此，紡織專家「扛布者-為紡織而活的男子」表示，牛仔褲該用正確的方式水洗跟細心保養，假設不洗的話，「你不是在養褲，是在做細菌病毒培養皿而已」。

「扛布者」在臉書發文分享，傳統的牛仔褲材料是「棉」，棉是個高吸水率且低導熱係數的材質，布料往往厚重又高密度。不論是否在夏天穿著，它就是會蓄熱讓你容易流汗，進而吸收你的汗水到纖維裡面慢慢發酵的材質，在這個前提下，假設你不常清洗它，味道就是慢慢的變得濃郁芬芳，「如果是在夏天，就是濃縮你整個夏天汗水揮灑的味道」。

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「扛布者」表示，要洗牛仔褲的話，建議使用冷水洗，另外也建議開柔洗模式+洗衣袋可以保護材質，如果可以的話也要「反面水洗」，如此一來可以降低布料摩擦發生的頻率，進而保護表面布料且降低褪色的可能。

不過，「扛布者」認為，如果可以的話，建議用手洗的方式會更加保險，除非是「化纖」材質的牛仔褲可以丟機洗較沒風險外，多數棉質的織品用水洗的方式往往比較安全。

此外，「扛布者」指出，不論是牛仔褲，還是棉質衣物都不建議烘乾。自然風乾才是比較好的選擇，若烘乾時間不夠長，很可能不會完全乾；若高溫烘乾的話，則有縮水的可能。晾牛仔褲用反面晾乾可以增加乾燥效率外，千萬要讓牛仔褲維持平整的狀態，否則還要花時間燙衣服。

「扛布者」還說，所有棉質材質的衣服及牛仔褲也都不建議讓陽光直曬太久，建議會是在陰涼處掛乾，不然它們的色牢度往往都不如化纖理想，特別是日光牢度的部分，久曬很容易褪色，自然也就沒那麼好看。

「扛布者」強調，有人說把牛仔褲放冰箱能消臭，甚至是用醋來清洗，都是錯誤行為，假設沒有徹底洗淨，不論是醋還是髒污甚至細菌，都會牢牢地鎖在纖維裡面，讓殘留酸味與汗水發酵後的異味加乘，那個味道久了是更化不開，更容易產生皮膚上的問題，「更何況你是在又熱又濕的台灣」。

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