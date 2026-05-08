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    首頁 > 生活

    屏東市民生路拆除卡關 公所將研擬提高標案金額2至3倍

    2026/05/08 18:28 記者葉永騫／屏東報導
    民生路拆除闢建人行道目前停工中。（記者葉永騫攝）

    民生路拆除闢建人行道目前停工中。（記者葉永騫攝）

    屏東市民生路為開闢人道路將進行拆除工程，原訂去年要拆，不料卻因屏東市找不到合法土資場處理建築廢棄土，造成工程拖延至今仍未動工，經營藥局的邱姓老闆說，工程卡住讓生意掉了一半，只能在門口貼寫有「營業中」的大字報挽救生意，屏東市公所表示，將研擬提高標案金額2至3倍，讓工程能盡快施工。

    民生路人行道北起香揚巷路口到民生路2之39號門牌間約長180公尺、寬10公尺未開闢，屏東市公所與民眾協商徵收後，去年開始進行道路房屋拆除工程，第一期工程已先拆除三分之一，第二期工程受到土資場問題，建築廢棄土無處可放，讓工程嚴重延宕。

    配合工程施工內縮的邱姓藥局老闆說，前年接到市公所通知要拆除便主動店面內縮10公尺，不料工期拖了一年多，生意大受影響，不少顧客以為已歇業，生意掉了一半，他只好在門口貼上「營業中、往裡10公尺」，向顧客說明，希望政府快施工，不要再拖了。

    屏東市公所表示，已研擬提高工程標案金額2至3倍，希望順利招標、盡快施工，而目前二期工程編列的預算已達2000多萬元，為了棄土問題已讓工程無法進行，希望縣府及中央要想想辦法。

    建築物拆一半因為沒有土資場可以處理。（記者葉永騫攝）

    建築物拆一半因為沒有土資場可以處理。（記者葉永騫攝）

    邱姓藥局老闆說要拆除到這裡。（記者葉永騫攝）

    邱姓藥局老闆說要拆除到這裡。（記者葉永騫攝）

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