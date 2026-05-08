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    首頁 > 生活

    問路也被瞪！日月潭遊艇業者爆抽菸、咆哮遊客

    2026/05/08 14:00 記者劉濱銓／南投報導
    日月潭伊達邵碼頭，被爆有遊艇服務人員對乘客提問態度不佳，不僅瞪人咆哮，還有工作人員在禁菸的碼頭抽菸。（記者劉濱銓攝）

    日月潭伊達邵碼頭，被爆有遊艇服務人員對乘客提問態度不佳，不僅瞪人咆哮，還有工作人員在禁菸的碼頭抽菸。（記者劉濱銓攝）

    南投知名景點日月潭，近日有網友反映遊艇業者對搭船遊客態度不佳，不僅對乘客提問不耐煩，還會瞪人、咆哮，甚至有工作人員在碼頭抽菸，對此，南投縣政府回應，已要求遊艇公會調查並改善，務必加強人員服務與管理，以免影響觀光形象。

    網友反映在日月潭伊達邵碼頭搭船，有遊客因對搭船流程不熟，加上路線指引不足，便向遊艇工作人員詢問需在何處搭船，但卻遭不耐煩大聲回應「排隊」，甚至瞪人咆哮，更有服務人員在碼頭排隊人群前抽菸，嚴重影響旅遊觀感。

    南投縣政府表示，針對碼頭遊艇服務人員態度不佳，已要求遊艇公會調查了解，後續會要業者提升服務態度，若發生客訴還不服規勸，未來在進行班船營運許可審查時，可納入扣分項目，將會影響業者的船席位權益。

    至於現場搭船引導部分，除了人員素質等軟體強化，未來也會與日月潭風景區管理處協調增加指引牌示，透過硬體輔助，讓遊客更容易辨識其搭乘船隻。

    日管處則說，有關遊艇業者在碼頭抽菸，除會要求業者自律，也因碼頭屬於禁菸區，遊客可向管理人員反映，違者可依菸害防制法裁處，也可向所轄南投縣衛生局檢舉，共同維護潭區空氣與環境。

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