高雄馬祖航線增班 高雄旅馬800位官兵返鄉更便利

「高馬航線」正式由每週一班增為每週兩班。（林智鴻提供）

自5月4日起，「高馬航線」正式由每週一班增為每週兩班，未來雙邊鄉親往返高雄及馬祖更便利，長期關注此案，為此穿梭高雄、連江兩地方政府的高雄市議員林智鴻表示，高雄旅馬800名官士兵未來返鄉，不需再透過台北、台中轉乘，大幅節省時間與金錢。

林智鴻指出，高馬航線睽違多年後，於去年6月6日復航，當時即受到南部民眾、旅馬官兵及馬祖鄉親高度期待，但由於每週一班對雙邊假期或交通安排都不方便，因此都盼望華信能增班，連江縣長王忠銘、議長張永江也曾多次請他協助「牽線」，與高市府相關首長協調。

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林智鴻透露，去年曾率團隊前往馬祖考察，因高雄出發每週僅一班次，難以對應行程安排，只能從台中往返，他因此對於在馬祖前線服役，有返鄉需求的高雄子弟感同身受，加深他協助此案的決心。

後來林智鴻於議會質詢、提案，最終成功打通雙方互信管道，共同爭取增班機制，華信航空也承擔運輸業社會責任，排除萬難，在有限機隊下，找出增班可能，並於本月4日成功啟航。

「讓長達400公里的天空兩端，繼續創造善的循環」，林智鴻認為，正在轉型的高雄，機場不斷升級、國際航線不停擴增，希望透過此次增班，不僅照顧高雄旅馬官兵，縮短返鄉路，並串聯高雄與馬祖觀光，讓南台灣民眾能更容易安排離島旅遊，也讓馬祖鄉親來高雄就醫、就學、轉乘也更便利，甚至馬祖鄉親未來若要在台投資，高雄將成為超越其他縣市的首選。

林智鴻（右）牽線，成功爭取高馬航線增班，圖為連江縣議會議長張永江（左）今年1月為此拜會高市府秘書長郭添貴（中）。（連江縣議會提供）

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