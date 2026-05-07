轟北市環保局鼠患防治計畫報告敷衍 議員：民眾看到的是臨鼠演員？

台北市政府環保局今（7）日至台北市議會警政衛生委員會專案報告「鼠患蔓延現況檢討及防治計畫」。（記者蔡愷恆攝）

台北市政府環保局今（7）日到台北市議會警政衛生委員會專案報告「鼠患蔓延現況檢討及防治計畫」，議員批評未提出具體解決方案，報告敷衍且不科學。議員也認為，市府現在要做的是解決問題，而非糾結於「認知作戰」或鼠患定義，「不然民眾看到的老鼠都是臨『鼠』演員嗎？」

台北市議員許淑華說，台北市府不斷呼籲中央定義「鼠患」，議員更在質詢時不斷被反問「什麼是鼠患？」她痛批，現在市民已經受老鼠所擾，根據民調，有5成民眾認為台北鼠患嚴重，而上位者還在噴政治口水。市府應該虛心解決問題、接受各方建議。

請繼續往下閱讀...

「漢他病毒案例沒有增加，難道就等同於老鼠數量沒有增加嗎？」台北市議員林延鳳說，一旦老鼠活動頻率上升，感染漢他病毒風險也會提高。這當時與COVID-19防疫如出一轍；即使零確診仍需採取積極公衛手段。然而，目前環保局、研考會乃至市長蔣萬安竟主張「因為1999通報數與漢他病毒案例未增，所以鼠患並未惡化」，在公衛邏輯上完全站不住腳。且市府怎麼能將民意的反映定義為「認知作戰」？她呼籲，市府應正視人民對生活環境惡化的真實感受，而非試圖以標籤化手段來規避問題。

台北市議員張文潔指出，北市府指老鼠沒有增加，卻動員54個局處開會。她也說，民眾並不是只會從1999通報，基層里長、議員每天都有陳情案件。她連問：「有沒有熱區地圖？有沒有鼠類密度的監測？有沒有高風險場域的排名？有沒有區域趨勢的分析？ 有沒有季節性的變化？有沒有鼠種的分析？在上面統統沒有看到。」

台北市議員游淑慧看完這份專案報告後「十分失望」，直批內容敷衍，完全是表面功夫，都是「持續落實常態管理」，那今日來報告什麼？她認為，無論稱之為「鼠害」或「鼠患」，事實就是市民看到的老鼠終歸是變多了，市府應該探討是，在環境條件不變、街道同樣乾淨的情況下，台北市到底發生了什麼變化？

台北市議員張志豪認為，事件既然發生，有沒有人為操作都不重要，最重要是市民感受；宣導都還沒到位，這才是應該實質檢討的項目。此外，張志豪更說，環保局第一線人員非常辛苦，人力也不足，但市府可以考慮與民間合作，他期待看到的是這樣具體的解方。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法