嘉義縣環保局研擬科技執法 促廟會鞭炮減量

嘉義縣環保局與新港奉天宮攜手呼籲鞭炮減量。（嘉義縣政府提供）

媽祖誕辰即將到來，進香活動不斷，為掌握鞭炮燃放狀況，嘉義縣環保局研擬在「寺廟環境友善維護示範區」新港奉天宮廟埕及周邊熱區導入科技執法，透過監視器即時查看廟埕情形，當系統偵測到大量燃放鞭炮煙霧時，將即時通知稽查人員，同步保存影像時間、位置及畫面紀錄，作為後續查證與污染判定的輔助依據。

嘉義縣環保局長張輝川日前拜訪新港奉天宮，與廟方討論鞭炮減量及空氣污染防制作為，共同呼籲各地進香團體及信眾響應環保祭祀理念，減少燃放鞭炮，維護空氣品質與居民生活安寧。

請繼續往下閱讀...

奉天宮董事長何達煌說，媽祖信仰重在虔誠與善念，並非以鞭炮燃放數量多寡代表敬意，呼籲各進香團體及信眾參拜及慶典活動期間秉持「心誠則靈，誠意到就好」的精神，盡量採用電子鞭炮機表達敬意，減少燃放鞭炮，讓宗教文化活動更加平安與友善。

張輝川說，縣府尊重宗教信仰與民間習俗，奉天宮是嘉義縣「寺廟環境友善維護示範區」，現在規定個人或團體每日燃放鞭炮量以10箱為限，請各進香團體及信眾共同配合，若經查違反規定，將依違反空氣污染防制法第32條規定告發，裁處1200元以上10萬元以下罰鍰。

張輝川說，感謝新港奉天宮長期主動配合環保政策，協助向進香團體及信眾宣導鞭炮減量理念，期盼廟方帶頭示範後，能讓民眾了解「敬神不一定要靠大量鞭炮」，能以更環保的方式傳達虔誠心意。

新港奉天宮周邊為「寺廟環境友善維護示範區」。（嘉義縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法