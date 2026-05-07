為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮學校游泳池、體育班設施待改善 議員要求縣府全面盤點

    2026/05/07 16:21 記者花孟璟／花蓮報導
    美崙國中體育班的浴室沒有隔間，讓現場會勘的議員搖頭，這對青春期學生隱私權及心理發展會有影響。（楊華美提供）

    美崙國中體育班的浴室沒有隔間，讓現場會勘的議員搖頭，這對青春期學生隱私權及心理發展會有影響。（楊華美提供）

    花蓮市明義國小3月傳出校方缺經費，無法聘救生員，家長陳情指出，花蓮縣許多體育班、校隊、社團都有設備老舊、教練經費短缺，縣議員楊華美、程美蓮及鄭寶秀會同縣府教育處會勘北區有游泳池的新城國小、美崙國中等4校後發現都有各類經費短缺問題，要求縣府應盤點、改善全縣體育設施。

    議員到新城國小、美崙國中、中華國小及宜昌國中實地會勘，林林總總問題繁多，其中，新城國小擁有北區唯一的校園游泳池，但加熱器與過濾器損壞多年，導致小鐵人校隊冬天必須外移訓練，甚至連體育生盥洗都沒熱水，校方向教育部申請434萬修繕費，連兩年無下文，處於「後補第一順位」卻無進度。

    此外，美崙國中體育班的宿舍浴室仍維持25年前的大澡堂型式，毫無遮掩與隱私，連簡單隔間或門簾都沒有，議員說，這對進入青春期的學生心理影響甚鉅，至少該加裝門簾。

    花蓮唯一有游泳體育班的中華國小，游泳池過濾設備已使用30年，水質常混濁帶雜質，影響安全衛生，議員楊華美辦公室反映後，協助爭取獲縣府400多萬預算，預計暑假前完成汰換。

    宜昌國中先前則傳出因經費不足無法啟用泳池，經現場會勘確認，原來是游泳池辦理委外營運，一年中只開放半年，暑期前如期運作。

    議員楊華美說，這些問題顯示體育設施、人力不足缺乏經費，不只是單一學校特例，要求縣府教育處體健科盡快全面盤點縣內100多所國中小的體育設施、教練經費，逐步規劃使用縣預算或爭取中央補助來挹注，確保學生在校使用設施的安全及保障。她也要求針對全縣各級學校的體育班、游泳隊進行「整體營運情形報告」，在定期大會說明，如有軟硬體需求及經費缺口，且向中央申請但尚未編列的計畫，應由教育處持續追蹤及溝通，不能讓案件石沉大海，若因財劃法緣故，也要求縣府應從明年度起增編體育設施設備縣預算，按優先順序逐年支應。

    宜昌國中的游泳池辦理委外經營，預計暑假會開放，但一年只開放半年。（楊華美提供）

    宜昌國中的游泳池辦理委外經營，預計暑假會開放，但一年只開放半年。（楊華美提供）

    中華國小有花蓮唯一的游泳體育班。（楊華美提供）

    中華國小有花蓮唯一的游泳體育班。（楊華美提供）

    中華國小游泳池的過濾器老舊，造成水質問題，縣府教育處表示，將補助400萬元改善。（楊華美提供）

    中華國小游泳池的過濾器老舊，造成水質問題，縣府教育處表示，將補助400萬元改善。（楊華美提供）

    新城國小游泳池加熱器與過濾器壞了多年，至今仍爭取不到經費改善。（楊華美提供）

    新城國小游泳池加熱器與過濾器壞了多年，至今仍爭取不到經費改善。（楊華美提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播