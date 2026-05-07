花蓮學校游泳池、體育班設施待改善 議員要求縣府全面盤點

美崙國中體育班的浴室沒有隔間，讓現場會勘的議員搖頭，這對青春期學生隱私權及心理發展會有影響。（楊華美提供）

花蓮市明義國小3月傳出校方缺經費，無法聘救生員，家長陳情指出，花蓮縣許多體育班、校隊、社團都有設備老舊、教練經費短缺，縣議員楊華美、程美蓮及鄭寶秀會同縣府教育處會勘北區有游泳池的新城國小、美崙國中等4校後發現都有各類經費短缺問題，要求縣府應盤點、改善全縣體育設施。

議員到新城國小、美崙國中、中華國小及宜昌國中實地會勘，林林總總問題繁多，其中，新城國小擁有北區唯一的校園游泳池，但加熱器與過濾器損壞多年，導致小鐵人校隊冬天必須外移訓練，甚至連體育生盥洗都沒熱水，校方向教育部申請434萬修繕費，連兩年無下文，處於「後補第一順位」卻無進度。

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此外，美崙國中體育班的宿舍浴室仍維持25年前的大澡堂型式，毫無遮掩與隱私，連簡單隔間或門簾都沒有，議員說，這對進入青春期的學生心理影響甚鉅，至少該加裝門簾。

花蓮唯一有游泳體育班的中華國小，游泳池過濾設備已使用30年，水質常混濁帶雜質，影響安全衛生，議員楊華美辦公室反映後，協助爭取獲縣府400多萬預算，預計暑假前完成汰換。

宜昌國中先前則傳出因經費不足無法啟用泳池，經現場會勘確認，原來是游泳池辦理委外營運，一年中只開放半年，暑期前如期運作。

議員楊華美說，這些問題顯示體育設施、人力不足缺乏經費，不只是單一學校特例，要求縣府教育處體健科盡快全面盤點縣內100多所國中小的體育設施、教練經費，逐步規劃使用縣預算或爭取中央補助來挹注，確保學生在校使用設施的安全及保障。她也要求針對全縣各級學校的體育班、游泳隊進行「整體營運情形報告」，在定期大會說明，如有軟硬體需求及經費缺口，且向中央申請但尚未編列的計畫，應由教育處持續追蹤及溝通，不能讓案件石沉大海，若因財劃法緣故，也要求縣府應從明年度起增編體育設施設備縣預算，按優先順序逐年支應。

宜昌國中的游泳池辦理委外經營，預計暑假會開放，但一年只開放半年。（楊華美提供）

中華國小有花蓮唯一的游泳體育班。（楊華美提供）

中華國小游泳池的過濾器老舊，造成水質問題，縣府教育處表示，將補助400萬元改善。（楊華美提供）

新城國小游泳池加熱器與過濾器壞了多年，至今仍爭取不到經費改善。（楊華美提供）

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