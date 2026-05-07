澎湖白沙「三金」宴 通梁停車場熱鬧展開

跨海大橋通梁段停車場，舉行白沙三金宴人山人海。（記者劉禹慶攝）

素有澎湖「魚米之鄉」美譽的白沙鄉，今天在著名觀光景點跨海大橋通梁端停車場舉行「白沙三金宴」，豐富的海味盛宴，在人潮與笑聲交織中，寫下最鮮甜的一頁，圓滿成功。鄉長宋萬富、議長陳毓仁、民政處長許啟川、議員魏睿宏、宋昀芝、立委楊曜助理段湘玲、前馬公市長葉竹林等，都到場與民同樂。

去年首度舉行「白沙三金宴」，獲得滿滿回響與熱情敲碗，才讓今年的三金宴，在旅遊旺季之初再次華麗登場。包括黑金「紫菜」、綠金「海菜」、白金「土魠魚」在地三金齊聚，不只是味蕾的享受，更是白沙在地農漁產業的驕傲展現。

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今天在鄉長宋萬富的精心規劃，以及通梁社區發展協會與志工夥伴們的全力投入下，通梁漁港旁搖身一變成為熱鬧非凡的海味市集，6道特色料理香氣四溢，從暖心的土魠魚羹、紫菜魚丸湯，到創意十足的海菜料理，每一口都讓人回味再三。

近30攤農漁特產市集同樣人氣爆棚，大家邊逛邊吃、滿載而歸；集章摸彩活動更是驚喜連連，笑聲與掌聲此起彼落，舞台表演輪番上陣，讓整個白沙洋溢著滿滿的活力與感動。

此外，7月18日將配合花火節赤崁場次，接力登場「丁香魚季」活動，延續這股熱鬧與美味，邀請大家再度相約白沙。

白沙鄉長宋萬富任期屆滿轉戰縣議員選舉，與澎湖縣議會議長陳毓仁參加三金宴同台。（記者劉禹慶攝）

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