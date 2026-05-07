愛爾麗針孔偷拍疑雲！北市受理近50件消費爭議 消保官提醒民眾保全證據

台北市政府衛生局、警察局及北市消保官5日前往聯合稽查愛爾麗診所台北松江南京店。（北市法務局提供）

台灣愛爾麗醫療集團爆發疑針孔偷拍風波，引發眾多消費者恐慌，今（7）日集團發布聲明，向大眾表達歉意，宣布全面開放未施作課程退費，並承諾配合司法調查，妥善處理後續事宜。台北市法務局指出，統計至今天下午1點為止，共計已受理近50件涉及該診所的消費爭議申訴案，除了將研議啟動團體訴訟外，並在5月11日至13日開設專案法律諮詢服務。

面對爭議，愛爾麗表示，將設立專責窗口提供專人協助，退費流程方面，消費者需先透過線上客服，或向原購買分院預約登記，考量申請人數眾多，完成登記手續後，工作人員將依序排程，並協助安排後續退費進度，因退費涉及金額核對與個人資料確認，申請人須攜帶身分證明文件親赴原購買分院辦理，暫不提供線上退費服務，退費範圍僅限尚未施作課程，計算時不扣除任何贈品價值，全程不收取手續費。

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台北市法務局主任消保官林傳健指出，為協助受影響消費者維護權益，積極配合檢警調查進度外，法務局已與「財團法人中華民國消費者文教基金會（消基會）」及「台灣消費者保護協會（台灣消保協會）」保持密切聯繫，針對本案涉及全國連鎖醫療集團、多據點及大量潛在受害者之特性進行評估。

林傳健表示，待未來檢方偵辦情形，若確認受害之消費者人數達20人以上，將研議商請上開消保團體評估研議承接團體訴訟，以協助消費者爭取人格權、財產權受侵害之損害賠償。

林傳健說，從5月11日至13日的下午2時至5時，台北市政府市政大樓1樓東區法律諮詢室，將開設一對一法律諮詢服務，分別安排2位律師提供預約民眾每人每場次20分鐘，針對契約解除、退費請求及隱私權受損之法律救濟等專業諮詢。

法務局說明，考量本次事件具高度隱私性，為妥善控管現場人數並保障民眾隱私，本次專場法律諮詢採全面線上預約制。有需求之市民朋友可透過「法律諮詢預約作業系統」點選「愛爾麗醫美消費爭議法律諮詢」完成預約（網址：https://lawappt.gov.taipei/reverse/）。如對申請法律諮詢服務有疑義，可洽1999轉分機2413。

法務局指出，本案尚待地檢署偵辦釐清中，最終結果仍需等待司法調查。醫美診所的診療區域與更衣空間屬高度隱私環境，若業者未經明確告知取得同意即設置偽裝型攝影設備，已嚴重侵害消費者之隱私權。此類行為除涉嫌違反醫療法保密義務外，更恐觸犯刑法妨害秘密及妨害性隱私相關刑責。

消保官強烈呼籲，本起爭議涉及民眾個人隱私，引起消費者高度不安與恐慌，業者應正視消費者訴求，主動妥善處理退款與賠償等相關事宜，並確保諮詢專線暢通。另消保官建議消費者儘速保全證據，包含療程收據、合約單據及相關通訊紀錄等，以利後續消費爭議申訴與民事求償。

台灣愛爾麗醫療集團發聲明致歉。（北市法務局提供）

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